https://sputnik-georgia.ru/20221206/kogda-v-gruzii-raspogoditsya-prognoz-sinoptikov-272751655.html
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
Уже 7-8 декабря на территории Грузии ожидается погода без осадков 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T12:31+0400
2022-12-06T12:31+0400
2022-12-06T13:27+0400
погода
грузия
новости
восточная грузия
тбилиси
западная грузия
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/19/265494284_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_3630ebac56aa76b8fd113fa3d9bc9238.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Дождливая и снежная погода сохранится в Грузии до 6 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 6 декабря в Западной Грузии будет дождь, а в высокогорье – снег.Уже 7-8 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов тепла.В Восточной Грузии до 8 декабря сохранится холодная, облачная, туманная погода, в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, а днем около 0...+5 градусов тепла.В четверг, 8 декабря, в Грузии распогодится и сравнительно потеплеет. Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла.В Тбилиси до 8 декабря сохранится холодная, облачная и туманная погода. Температура воздуха в ночное время составит -1...-3 градуса, а днем +3...+5 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
восточная грузия
тбилиси
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/19/265494284_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_083b8463209c9393190e13c82c3c18e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
12:31 06.12.2022 (обновлено: 13:27 06.12.2022)
Уже 7-8 декабря на территории Грузии ожидается погода без осадков
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Дождливая и снежная погода сохранится в Грузии до 6 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 6 декабря в Западной Грузии будет дождь, а в высокогорье – снег.
Уже 7-8 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов тепла.
В Восточной Грузии до 8 декабря сохранится холодная, облачная, туманная погода, в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, а днем около 0...+5 градусов тепла.
В четверг, 8 декабря, в Грузии распогодится и сравнительно потеплеет. Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла.
В Тбилиси до 8 декабря сохранится холодная, облачная и туманная погода. Температура воздуха в ночное время составит -1...-3 градуса, а днем +3...+5 градусов тепла.