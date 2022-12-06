https://sputnik-georgia.ru/20221206/kogda-v-gruzii-raspogoditsya-prognoz-sinoptikov-272751655.html

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков

Уже 7-8 декабря на территории Грузии ожидается погода без осадков 06.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Дождливая и снежная погода сохранится в Грузии до 6 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 6 декабря в Западной Грузии будет дождь, а в высокогорье – снег.Уже 7-8 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов тепла.В Восточной Грузии до 8 декабря сохранится холодная, облачная, туманная погода, в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, а днем около 0...+5 градусов тепла.В четверг, 8 декабря, в Грузии распогодится и сравнительно потеплеет. Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла.В Тбилиси до 8 декабря сохранится холодная, облачная и туманная погода. Температура воздуха в ночное время составит -1...-3 градуса, а днем +3...+5 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, западная грузия, национальное агентство окружающей среды