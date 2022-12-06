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Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
Уже 7-8 декабря на территории Грузии ожидается погода без осадков 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T12:31+0400
2022-12-06T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Дождливая и снежная погода сохранится в Грузии до 6 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 6 декабря в Западной Грузии будет дождь, а в высокогорье – снег.Уже 7-8 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов тепла.В Восточной Грузии до 8 декабря сохранится холодная, облачная, туманная погода, в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, а днем около 0...+5 градусов тепла.В четверг, 8 декабря, в Грузии распогодится и сравнительно потеплеет. Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла.В Тбилиси до 8 декабря сохранится холодная, облачная и туманная погода. Температура воздуха в ночное время составит -1...-3 градуса, а днем +3...+5 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, западная грузия, национальное агентство окружающей среды

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков

12:31 06.12.2022 (обновлено: 13:27 06.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerСумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет!
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Уже 7-8 декабря на территории Грузии ожидается погода без осадков
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Дождливая и снежная погода сохранится в Грузии до 6 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 6 декабря в Западной Грузии будет дождь, а в высокогорье – снег.
Уже 7-8 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов тепла.
В Восточной Грузии до 8 декабря сохранится холодная, облачная, туманная погода, в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, а днем около 0...+5 градусов тепла.
В четверг, 8 декабря, в Грузии распогодится и сравнительно потеплеет. Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла.
В Тбилиси до 8 декабря сохранится холодная, облачная и туманная погода. Температура воздуха в ночное время составит -1...-3 градуса, а днем +3...+5 градусов тепла.
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