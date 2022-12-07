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Семейное насилие в Грузии - статистика
Семейное насилие в Грузии - статистика
Национальная служба статистики опубликовала обновленные данные по случаю проведения глобальной кампании против насилия над женщинами 07.12.2022, Sputnik Грузия
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Семейное насилие входит в тройку самых частых преступлений, совершаемых в Грузии, после воровства и преступлений, связанных с наркотиками.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете данные о семейном насилии в стране за 2021 год, а также общее количество заключенных и осужденных.В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины. С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.В период с 1 января по 1 ноября 2022 года в Грузии было зафиксировано 3,3 тысячи фактов семейного насилия. Раскрыть удалось только 85,8%. Жертвами семейного насилия по последним данным МВД Грузии стали 11 человек.Кампания системы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия", к которой присоединилась Грузия, это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека. Главная цель кампании – повышение уровня осознанности общества касательно насилия в отношении женщин и содействие превенции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, оон, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, оон, инфографика, инфографика

Семейное насилие в Грузии - статистика

20:01 07.12.2022
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НовостиTelegram
Национальная служба статистики опубликовала обновленные данные по случаю проведения глобальной кампании против насилия над женщинами
Семейное насилие входит в тройку самых частых преступлений, совершаемых в Грузии, после воровства и преступлений, связанных с наркотиками.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете данные о семейном насилии в стране за 2021 год, а также общее количество заключенных и осужденных.
В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины. С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.
Семейное насилие в Грузии - статистика - Sputnik Грузия
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.
В период с 1 января по 1 ноября 2022 года в Грузии было зафиксировано 3,3 тысячи фактов семейного насилия. Раскрыть удалось только 85,8%. Жертвами семейного насилия по последним данным МВД Грузии стали 11 человек.
Кампания системы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия", к которой присоединилась Грузия, это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека. Главная цель кампании – повышение уровня осознанности общества касательно насилия в отношении женщин и содействие превенции.
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