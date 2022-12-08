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Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд 08.12.2022, Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с рецептами грузинской кухни — найдите лишний ингредиент в составе блюд.
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мультимедиа, интерактив, грузинская кухня, тесты, тесты
мультимедиа, интерактив, грузинская кухня, тесты, тесты

Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню

14:10 08.12.2022 (обновлено: 14:10 14.12.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские хачапури: вывеска у кафе в центре грузинской столицы
Грузинские хачапури: вывеска у кафе в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд
Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с рецептами грузинской кухни — найдите лишний ингредиент в составе блюд.
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