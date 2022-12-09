https://sputnik-georgia.ru/20221209/top-5-postavschikov-tovarov-v-gruziyu-272874067.html

Топ-5 поставщиков товаров в Грузию

Топ-5 поставщиков товаров в Грузию

Среди основных поставщиков товаров в Грузию Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T16:05+0400

2022-12-09T16:05+0400

2022-12-09T16:05+0400

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В инфографике Sputnik вы увидите динамику импорта товаров в Грузию с 2008 по 2022 год.Согласно последним данным Национальной службы статистики, в январе-октябре 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии – на 455,4%, азотных удобрений – на 190%, легковых автомобилей – на 77,2%. В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 22,1%, фундука и других орехов – на 16,3% и спиртных напитков на 1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.

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грузия, экономика, инфографика, статистика, мультимедиа, инфографика