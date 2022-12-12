https://sputnik-georgia.ru/20221212/obschee-obrazovanie-v-gruzii-v-tsifrakh-272969649.html

Общее образование в Грузии в цифрах

Общее образование в Грузии в цифрах

Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные об общеобразовательных учреждениях страны за 2022/2023 учебный год 12.12.2022, Sputnik Грузия

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Так, согласно данным "Сакстата", в Грузии функционирует 2 302 школы, что на шесть школ меньше, чем в прошлом учебном году. По регионам больше всего школ находится в регионе Имерети - 17,1% от общего количества общеобразовательных учреждений. Между тем, больше всего школьников учится в Тбилиси - 35,4% от общего количества учеников. Всего в стране 633,3 тысячи учеников.За 2021/2022 учебный год школы Грузии покинули 8 846 учеников, что на 25,5% больше по сравнению с показателями за 2020/2021 учебный год. Из покинувших школу 42,6% - девочки, 57,4% - мальчики.В 2022 году среднюю школу окончили 45 423 ученика, что на 17,3% больше по сравнению с прошлым годом. Начальное образование получили - 60 235 учеников (рост 26,5%), базовое образование - 45 008 учеников (рост 0,4%).

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грузия, общество, образование в грузии, статистика, инфографика, мультимедиа, инфографика