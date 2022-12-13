https://sputnik-georgia.ru/20221213/dovolny-li-vy-gosudarstvennoy-meditsinskoy-strakhovkoy-272994264.html
Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?
Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?
13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T16:00+0400
2022-12-13T16:00+0400
2022-12-13T16:00+0400
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2022
Новости
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Sputnik Грузия
общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, здравоохранение, здравоохранение в грузии, страхование, страховые компании, опросы
общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, здравоохранение, здравоохранение в грузии, страхование, страховые компании, опросы
Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/