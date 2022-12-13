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Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?
Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?
13.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-13T16:00+0400
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общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, здравоохранение, здравоохранение в грузии, страхование, страховые компании, опросы
общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, здравоохранение, здравоохранение в грузии, страхование, страховые компании, опросы

Довольны ли вы государственной медицинской страховкой?

16:00 13.12.2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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