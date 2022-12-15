https://sputnik-georgia.ru/20221215/kak-rastet-chislo-avtomobiley-na-dorogakh-gruzii---statistika-273102440.html
Как растет число автомобилей на дорогах Грузии - статистика
Как растет число автомобилей на дорогах Грузии - статистика
В Грузии ежегодно растет количество автомобилей на дорогах страны, это видно невооруженным взглядом, кроме того об этом говорит статистика 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T21:46+0400
2022-12-15T21:46+0400
2022-12-15T21:46+0400
грузия
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Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства заявил, что количество владельцев автомобилей в стране увеличилось и достигло 48%, а в 2017 году данный показатель составлял 31%. В среднем рост составляет 9% ежегодно, а это, по словам Каладзе, приведет к тому, что через 5-7 лет Грузия достигнет среднего европейского показателя наличия автомобиля – 70%. Мэр подчеркнул, что в странах ЕС пять или более дней в неделю автомобиль используют 8% населения, а в Грузии - 92%. Если в 2017 по столице передвигались 380 тысяч автомобилей, то в последние дни в час пик на дорогах города более 600 тысяч автомобилей. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.
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грузия, новости, общество, каха каладзе, автомобили, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, новости, общество, каха каладзе, автомобили, инфографика, мультимедиа, инфографика
Как растет число автомобилей на дорогах Грузии - статистика
В Грузии ежегодно растет количество автомобилей на дорогах страны, это видно невооруженным взглядом, кроме того об этом говорит статистика
Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства заявил, что количество владельцев автомобилей в стране увеличилось и достигло 48%, а в 2017 году данный показатель составлял 31%. В среднем рост составляет 9% ежегодно, а это, по словам Каладзе, приведет к тому, что через 5-7 лет Грузия достигнет среднего европейского показателя наличия автомобиля – 70%.
Мэр подчеркнул, что в странах ЕС пять или более дней в неделю автомобиль используют 8% населения, а в Грузии - 92%. Если в 2017 по столице передвигались 380 тысяч автомобилей, то в последние дни в час пик на дорогах города более 600 тысяч автомобилей.
Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.