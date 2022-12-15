https://sputnik-georgia.ru/20221215/kak-rastet-chislo-avtomobiley-na-dorogakh-gruzii---statistika-273102440.html

Как растет число автомобилей на дорогах Грузии - статистика

Как растет число автомобилей на дорогах Грузии - статистика

В Грузии ежегодно растет количество автомобилей на дорогах страны, это видно невооруженным взглядом, кроме того об этом говорит статистика 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T21:46+0400

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Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства заявил, что количество владельцев автомобилей в стране увеличилось и достигло 48%, а в 2017 году данный показатель составлял 31%. В среднем рост составляет 9% ежегодно, а это, по словам Каладзе, приведет к тому, что через 5-7 лет Грузия достигнет среднего европейского показателя наличия автомобиля – 70%. Мэр подчеркнул, что в странах ЕС пять или более дней в неделю автомобиль используют 8% населения, а в Грузии - 92%. Если в 2017 по столице передвигались 380 тысяч автомобилей, то в последние дни в час пик на дорогах города более 600 тысяч автомобилей. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, каха каладзе, автомобили, инфографика, мультимедиа, инфографика