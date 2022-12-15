Смех не грех! 2022 год в самых ярких карикатурах Sputnik Грузия
© SputnikМать-Грузия против антиваксеров
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Минувший год в Грузии был богат на события, на которые можно взглянуть под саркастическим углом. Подготовили для вас подборку карикатур по темам 2022 года.
Ошибка тбилисского масштаба!
В начале года в Тбилиси поступили в продажу новые проездные на общественный транспорт. Но в слове "канатная дорога" была допущена досадная ошибка? Продажа билетов была приостановлена.
Кто без греха, пусть кинет в нас камень, заявили городские власти и перепечатали полный тираж новых абонементов заново.
© SputnikОшибка тбилисского масштаба!
Ошибка тбилисского масштаба!
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Зима по-тбилисски
Зима 2022 в Тбилиси выдалась почти бесснежная. Стоило снегу опуститься на землю, он сразу таял – не успеешь даже измерить уровень осадков.
В столице зимой часто бывает холодная, но солнечная погода. Ночью температура может опускаться до минус 6.
© SputnikЗима по-тбилисски
Зима по-тбилисски
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"Омикрон" атакует Грузию
"Омикрон" заставил жителей Грузии серьезно понервничать из-за своей особой заразности. Количество новых случаев коронавируса резко выросло, совпав с шестой волной COVID-19 в стране.
© SputnikОмикрон накрыл Грузию
Омикрон накрыл Грузию
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Мать-Грузия против антиваксеров
Между тем, не все прибывавшие из других стран в Грузию туристы были в курсе действующих ограничений и с удивлением смотрели на людей в масках на улицах Тбилиси.
Власти по-прежнему призывали всех жителей делать прививки. При этом в стране отменили обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных мест.
© SputnikМать-Грузия против антиваксеров
Мать-Грузия против антиваксеров
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Запреты против азарта в Грузии: кто кого?
С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 500 человек
Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Новый закон автоматически запрещает играть в азартные игры лицам до 25 лет, также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим.
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов. По неофициальным данным, каждый пятый житель Грузии играет в азартные игры посредством игорных автоматов, казино и тотализаторов.
© SputnikГрузия объявила борьбу азартным играм. Карикатура
Грузия объявила борьбу азартным играм. Карикатура
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Остановите цены!
Пока курс лари резко упал весной 2022 года, вызвав рост цен на различные товары и услуги.
Увеличение расходов на продукты питания и медикаменты сразу почувствовали жители Грузии.
Остановите цены!
Остановите цены!
Маски долой?!
Пугавший всех коронавирус неожиданно почти исчез к концу марта. А дома у многих на память о пандемии остались залежи неиспользованных медицинских масок.
С 28 марта в Грузии отменено правило ношения защитных масок на улицах и в открытых пространствах.
© SputnikМаски долой!
Маски долой!
© Sputnik
Как рушатся тбилисские "транспортные" традиции
В Тбилиси есть добрая традиция – любой горожанин почтет за честь заплатить за проезд друга, родного или знакомого, которого встретит в общественном транспорте, будь то метро, автобус или маршрутка. Сейчас с этим посложнее.
Отныне контролеры в муниципальном транспорте грузинской столицы штрафуют пассажиров, использующих чужие льготные проездные. Речь идет о карточках со скидками, которые есть у пенсионеров, людей со статусом соцнезащищенных, школьников и прочих категорий.
Если за таким делом поймают, контролер оштрафует владельца проездного или того, кто воспользовался чужой картой, на 20 лари, а сам проездной заблокируют на один год. Такое се ля ви по-грузински!
© SputnikКак рушатся тбилисские "транспортные" традиции
Как рушатся тбилисские "транспортные" традиции
© Sputnik
Увидеть Рачу и умереть?!
Многие жители Грузии проводят лето на родине, не выезжая за ее пределы.
Благо Грузия для этого дела настоящая находка: хотите горы – пожалуйста, море – поезжайте, природу – не отказывайте себе в этом удовольствии!
© SputnikУвидеть Рачу и умереть?!
Увидеть Рачу и умереть?!
© Sputnik
Грузинская нацвалюта резко укрепилась
Грузинская национальная валюта начала стремительно укрепляться уже летом.
По мнению экспертов, на укрепление лари повлияли рост экспорта, денежные переводы, восстановление туризма и меры Нацбанка Грузии.
© SputnikГрузинская нацвалюта резко усилилась
Грузинская нацвалюта резко усилилась
© Sputnik