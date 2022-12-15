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Тест: что вы знаете о чае
Тест: что вы знаете о чае
Ежегодно 15 декабря во многих странах мира отмечается День чая, цель которого – привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая и положения... 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T17:13+0400
2022-12-15T17:13+0400
2022-12-15T17:17+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание интересных фактов об одном из древнейших и полезнейших напитков
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тесты, интерактив, чай, тесты
тесты, интерактив, чай, тесты
Тест: что вы знаете о чае
17:13 15.12.2022 (обновлено: 17:17 15.12.2022)
Ежегодно 15 декабря во многих странах мира отмечается День чая, цель которого – привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая и положения работников чайных производств
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание интересных фактов об одном из древнейших и полезнейших напитков