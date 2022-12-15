https://sputnik-georgia.ru/20221215/test-chto-vy-znaete-o-chae-273095227.html

Тест: что вы знаете о чае

Тест: что вы знаете о чае

Ежегодно 15 декабря во многих странах мира отмечается День чая, цель которого – привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая и положения... 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T17:13+0400

2022-12-15T17:13+0400

2022-12-15T17:17+0400

тесты

интерактив

чай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24521/46/245214663_0:251:3073:1979_1920x0_80_0_0_94ceabbec8b58c8d8ded5fa5356d4a99.jpg

Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание интересных фактов об одном из древнейших и полезнейших напитков

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тесты, интерактив, чай, тесты