https://sputnik-georgia.ru/20221215/tornike-shengeliya-pomog-virtusu-prervat-seriyu-porazheniy-273078237.html
Торнике Шенгелия помог "Виртусу" прервать серию поражений
Торнике Шенгелия помог "Виртусу" прервать серию поражений
Шенгелия начал матч в основном составе и отыграл 26 минут, набрав девять очков, сделав два подбора и четыре передачи 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T12:42+0400
2022-12-15T12:42+0400
2022-12-15T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия провел второй матч в Евролиге после восстановления и помог своему клубу "Виртус" прервать серию из четырех поражений. Итальянцы в Болонье принимали "Альбу Берлин" и выиграли со счетом 85:76. Торнике Шенгелия начал матч в основном составе и отыграл 26 минут, набрав девять очков, сделав два подбора и четыре передачи. "Виртус" имеет на своем счету пять побед после 13 туров и находится на 14 месте. В следующий этап Евролиги проходят восемь лучших команд. Свой следующий матч клуб Торнике Шенгелия проведет 16 декабря дома против израильского "Маккаби".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол
спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол
Торнике Шенгелия помог "Виртусу" прервать серию поражений
Шенгелия начал матч в основном составе и отыграл 26 минут, набрав девять очков, сделав два подбора и четыре передачи
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия провел второй матч в Евролиге после восстановления и помог своему клубу "Виртус" прервать серию из четырех поражений.
Итальянцы в Болонье принимали "Альбу Берлин" и выиграли со счетом 85:76.
Торнике Шенгелия начал матч в основном составе и отыграл 26 минут, набрав девять очков, сделав два подбора и четыре передачи.
"Виртус" имеет на своем счету пять побед после 13 туров и находится на 14 месте. В следующий этап Евролиги проходят восемь лучших команд.
Свой следующий матч клуб Торнике Шенгелия проведет 16 декабря дома против израильского "Маккаби".