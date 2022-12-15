https://sputnik-georgia.ru/20221215/tornike-shengeliya-pomog-virtusu-prervat-seriyu-porazheniy-273078237.html

Торнике Шенгелия помог "Виртусу" прервать серию поражений

Торнике Шенгелия помог "Виртусу" прервать серию поражений

Шенгелия начал матч в основном составе и отыграл 26 минут, набрав девять очков, сделав два подбора и четыре передачи 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T12:42+0400

2022-12-15T12:42+0400

2022-12-15T12:42+0400

спорт

новости

грузия

торнике шенгелия

баскетбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272074733_0:350:1243:1049_1920x0_80_0_0_06e0fdcda86f5d796b0203fa1cfe02a1.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия провел второй матч в Евролиге после восстановления и помог своему клубу "Виртус" прервать серию из четырех поражений. Итальянцы в Болонье принимали "Альбу Берлин" и выиграли со счетом 85:76. Торнике Шенгелия начал матч в основном составе и отыграл 26 минут, набрав девять очков, сделав два подбора и четыре передачи. "Виртус" имеет на своем счету пять побед после 13 туров и находится на 14 месте. В следующий этап Евролиги проходят восемь лучших команд. Свой следующий матч клуб Торнике Шенгелия проведет 16 декабря дома против израильского "Маккаби".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол