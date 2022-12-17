https://sputnik-georgia.ru/20221217/kurs-lari-na-subbotu--26674-gel-273139859.html
Курс лари на субботу – 2,6674 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6674 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T10:04+0400
2022-12-17T10:04+0400
2022-12-17T10:04+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686005_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_bbb81026aa4cc5067b57b488341a177a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 декабря в размере 2,6674 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686005_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a89211440f90727819d9e73d72ed32b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,6674 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 декабря в размере 2,6674 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.