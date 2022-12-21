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Сколько служат в армии Грузии и других стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и других стран бывшего СССР
В инфографике Sputnik вы узнаете, сколько служат в вооруженных силах стран бывшего СССР 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T20:01+0400
2022-12-21T20:01+0400
2022-12-21T22:51+0400
ссср
служба государственной охраны
грузия
аналитика
общество
грузинская армия
инфографика
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Так, в Грузии военная служба делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.Несмотря на короткий срок службы и льготные условия, когда срочники могут ночевать дома, даже проходя службу, молодые люди чаще предпочитают найти способ не идти на срочную службу. Главной причиной отказа называется то, что больше всего призывников попадает не в вооруженные силы или отряд сил спецреагирования МВД Грузии, а караульными в тюрьмы или в Службу государственной охраны.На сегодняшний день отсрочку от армии можно получить дважды, заплатив две тысячи (около $755) за отсрочку на 18 месяцев. В середине декабря стало известно, что министерство обороны Грузии готовит новые правила отсрочки от армии, согласно которым стоимость отсрочки составит 10 тысяч лари (около $3 770) за год отсрочки). При этом использовать отсрочку можно будет только один раз. Речь идет о тех призывниках, у которых нет официальных причин для отсрочки. В таком случае, через год после оплаты молодым людям все равно придется проходить срочную службу.Кроме того, министерство обороны планирует расширить круг лиц, которых может коснуться обязательная срочная служба. У таких лиц будет возможность пройти шестимесячный курс усиленной боевой подготовки или восьмимесячный курс, где будет главным начальный курс подготовки, а вот студентам дадут возможность пройти месячные курсы во время обучения в вузе, для них число активных дней в армии составит 108 вместо 365. Сейчас призывники на время учебы в вузах получают отсрочку от армии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ссср, служба государственной охраны, грузия, аналитика, общество, грузинская армия, инфографика, инфографика
ссср, служба государственной охраны, грузия, аналитика, общество, грузинская армия, инфографика, инфографика
Сколько служат в армии Грузии и других стран бывшего СССР
20:01 21.12.2022 (обновлено: 22:51 21.12.2022)
В инфографике Sputnik вы узнаете, сколько служат в вооруженных силах стран бывшего СССР
Так, в Грузии военная служба делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.
Несмотря на короткий срок службы и льготные условия, когда срочники могут ночевать дома, даже проходя службу, молодые люди чаще предпочитают найти способ не идти на срочную службу. Главной причиной отказа называется то, что больше всего призывников попадает не в вооруженные силы или отряд сил спецреагирования МВД Грузии, а караульными в тюрьмы или в Службу государственной охраны.
На сегодняшний день отсрочку от армии можно получить дважды, заплатив две тысячи (около $755) за отсрочку на 18 месяцев. В середине декабря стало известно, что министерство обороны Грузии готовит новые правила отсрочки от армии, согласно которым стоимость отсрочки составит 10 тысяч лари (около $3 770) за год отсрочки). При этом использовать отсрочку можно будет только один раз. Речь идет о тех призывниках, у которых нет официальных причин для отсрочки. В таком случае, через год после оплаты молодым людям все равно придется проходить срочную службу.
Кроме того, министерство обороны планирует расширить круг лиц, которых может коснуться обязательная срочная служба. У таких лиц будет возможность пройти шестимесячный курс усиленной боевой подготовки или восьмимесячный курс, где будет главным начальный курс подготовки, а вот студентам дадут возможность пройти месячные курсы во время обучения в вузе, для них число активных дней в армии составит 108 вместо 365. Сейчас призывники на время учебы в вузах получают отсрочку от армии.