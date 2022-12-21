https://sputnik-georgia.ru/20221221/test-interesnye-fakty-o-basketbole-273288585.html

Тест: интересные факты о баскетболе

Тест: интересные факты о баскетболе

Сегодня, 21 декабря, отмечается день рождения баскетбола – именно в этот день в 1891 году в США состоялся первый в истории матч 21.12.2022, Sputnik Грузия

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тесты

баскетбол

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами об этом виде спорта.

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2022

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тесты, баскетбол, тесты