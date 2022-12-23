СВО корректирует развитие ВС России
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Перейти в фотобанкБронетехника движется по дороге на КПП Джанкой (24 февраля 2022). Крым
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky/
Одним из положительных итогов специальной военной операции на Украине становится растущее могущество Вооруженных сил РФ. Динамичнее меняются состав, структура, оснащенность и численность войск. Реформы затронут и призывной возраст
В Москве 21 декабря под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Путина состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны России. Участники коллегии подвели итоги деятельности ВС РФ в 2022 году (боевые возможности войск выросли более чем на 13%), определили приоритетные задачи и перспективы военного строительства.
Для гарантированного обеспечения безопасности Российской Федерации, с учетом роста военного потенциала НАТО вблизи российских границ, необходимы адекватные меры. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил:
довести до 1,5 млн военнослужащих штатную численность ВС России (ранее президентский указ от 25 августа определил численность с 1 января 2023 года – 1,15 млн военнослужащих);
создать два новых военных округа – Московский и Ленинградский (сегодня в России всего четыре военных округа – Западный, Центральный, Южный и Восточный);
поэтапно поднять призывной возраст с 18 до 21 года с верхним порогом 30 лет;
предоставить право добровольного заключения контракта с первого дня службы.
Вероятное расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, боевые действия в зоне СВО требуют формирования армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях, а также двух десантно-штурмовых дивизий, нескольких авиационных дивизий на других направлениях.
Для создания артиллерийского резерва необходимы пять артиллерийских дивизий и артиллерийские бригады большой мощности. Сергей Шойгу также предложил дополнительно сформировать восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации, и преобразовать в дивизии действующие семь мотострелковых бригад и пять бригад морской пехоты.
Все эти масштабные и впечатляющие планы Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин одобрил. И подчеркнул, что потенциал российских Вооруженных сил будет расти без ущерба для экономики страны.
Горячие точки
Революционное и все же поэтапное изменение призывного возраста вызывает, пожалуй, наибольший общественный интерес. В России и СНГ проблематика службы по призыву так или иначе касается практически каждой семьи. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в России проживают 7,2 млн человек от 17 до 26 лет и 7,5 млн – от 20 до 29 лет. При этом законодательство РФ определяет молодежный возраст – до 35 лет, а на службу по призыву (12 месяцев) ежегодно призывается около 250 тысяч человек.
За столетие со времен раннего СССР (точнее с 1918 года) многие привыкли к 18-летней отметке годности к армейской или флотской службе (исключение – отдельные страны или военные вузы с нижним порогом в 17 лет). И все же повышение призывного возраста до 21 года выглядит логичным. За четыре года после средней школы молодой человек успеет получить среднее специальное или высшее образование, определенный жизненный опыт, станет взрослее и крепче психофизически и быстрее освоит военную специальность.
Жизненный опыт, "сын ошибок трудных", позволит принимать правильные решения и брать ответственность на себя в самых сложных ситуациях. Уровень квалификации и боеготовности войск, безусловно, возрастет. В соответствии с планами число контрактников увеличится почти вдвое – до 695 тысяч. Контрактники вскоре заменят граждан, призванных в рамках частичной мобилизации 2022 года, будущее – за профессиональной Российской армией.
С другой стороны, все новое – хорошо забытое старое. Так, в Российской Империи с 1874 года действовала всеобщая военная повинность для всего мужского населения с 21-летнего возраста. Аналогичный призывной возраст сегодня установлен в Бразилии, рядом – Турция (20 лет). Для сравнения, на службу в армиях США и Британии принимают (нанимают) солдат с 17 и с 16 лет соответственно. Последняя цифра – явно за гранью разумного.
В проекте структурных и качественных преобразований не менее интересен блок перевооружения и переоснащения полуторамиллионных ВС России. Вопреки прогнозам недругов, перспективы оптимистичные. Так, несмотря на значительный расход боеприпасов в зоне СВО, ракет и снарядов у России становится больше. Финансирование позволило увеличить количество направляемых в войска основных боеприпасов на 30%, а боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения – на 109%. Уровень выполнения гособоронзаказа-2022 по основным изделиям на сегодня составил 91%.
Российский ВМФ в 2022 году получил самый современный атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", шесть надводных кораблей, три боевых катера, 11 судов обеспечения, два береговых ракетных комплекса. Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". Завершается подготовка к выходу в море после модернизации фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту.
Высокая боевая готовность Стратегических ядерных сил России обеспечивается беспрецедентным уровнем современности – до 91,3%. В РВСН заступил на боевое дежурство ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Два ракетный полка завершили перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" логично привели к его развертыванию. Авиационная компонента СЯС пополнилась стратегическим ракетоносцем Ту-160М. Российская ядерная триада гарантированно осуществляет стратегическое сдерживание.
Надежное и эффективное вооружение – основа суверенитета и безопасности РФ. Напомню, в зоне российской СВО страны НАТО в несколько раз увеличили военную помощь марионеточному киевскому режиму, и потратили уже 97 млрд долларов. В интересах ВСУ ведут разведку более 500 космических аппаратов США и альянса. Коллективный Запад пытается измотать и ослабить Россию в этой борьбе. Поэтому приоритетные задачи Минобороны РФ на 2023 год:
продолжение СВО до полного выполнения задач;
сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии;
реализация комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки в противовес угрозам расширения НАТО на Восток, включая маневры войск "Запад - 2023";
рост поставок в войска высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон";
принятие в состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III", четырех подводных лодок и 12 надводных кораблей;
включение в состав СЯС трех стратегических ракетоносцев Ту-160М
начало постоянного боевого дежурства в РВСН 22 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".
Высокая обороноспособность России безусловна. Расширение на восток, агрессия и прокси-войны НАТО у границ РФ – безрассудны. Возмездие – неотвратимо.
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