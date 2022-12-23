https://sputnik-georgia.ru/20221223/svo-korrektiruet-razvitie-vs-rossii-273335961.html

СВО корректирует развитие ВС России

СВО корректирует развитие ВС России

Одним из положительных итогов специальной военной операции на Украине становится растущее могущество Вооруженных сил РФ. Динамичнее меняются состав, структура... 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T09:41+0400

2022-12-23T09:41+0400

2022-12-23T09:41+0400

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В Москве 21 декабря под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Путина состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны России. Участники коллегии подвели итоги деятельности ВС РФ в 2022 году (боевые возможности войск выросли более чем на 13%), определили приоритетные задачи и перспективы военного строительства. Для гарантированного обеспечения безопасности Российской Федерации, с учетом роста военного потенциала НАТО вблизи российских границ, необходимы адекватные меры. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил: Вероятное расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, боевые действия в зоне СВО требуют формирования армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях, а также двух десантно-штурмовых дивизий, нескольких авиационных дивизий на других направлениях. Для создания артиллерийского резерва необходимы пять артиллерийских дивизий и артиллерийские бригады большой мощности. Сергей Шойгу также предложил дополнительно сформировать восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации, и преобразовать в дивизии действующие семь мотострелковых бригад и пять бригад морской пехоты. Все эти масштабные и впечатляющие планы Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин одобрил. И подчеркнул, что потенциал российских Вооруженных сил будет расти без ущерба для экономики страны. Горячие точки Революционное и все же поэтапное изменение призывного возраста вызывает, пожалуй, наибольший общественный интерес. В России и СНГ проблематика службы по призыву так или иначе касается практически каждой семьи. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в России проживают 7,2 млн человек от 17 до 26 лет и 7,5 млн – от 20 до 29 лет. При этом законодательство РФ определяет молодежный возраст – до 35 лет, а на службу по призыву (12 месяцев) ежегодно призывается около 250 тысяч человек. За столетие со времен раннего СССР (точнее с 1918 года) многие привыкли к 18-летней отметке годности к армейской или флотской службе (исключение – отдельные страны или военные вузы с нижним порогом в 17 лет). И все же повышение призывного возраста до 21 года выглядит логичным. За четыре года после средней школы молодой человек успеет получить среднее специальное или высшее образование, определенный жизненный опыт, станет взрослее и крепче психофизически и быстрее освоит военную специальность.С другой стороны, все новое – хорошо забытое старое. Так, в Российской Империи с 1874 года действовала всеобщая военная повинность для всего мужского населения с 21-летнего возраста. Аналогичный призывной возраст сегодня установлен в Бразилии, рядом – Турция (20 лет). Для сравнения, на службу в армиях США и Британии принимают (нанимают) солдат с 17 и с 16 лет соответственно. Последняя цифра – явно за гранью разумного. В проекте структурных и качественных преобразований не менее интересен блок перевооружения и переоснащения полуторамиллионных ВС России. Вопреки прогнозам недругов, перспективы оптимистичные. Так, несмотря на значительный расход боеприпасов в зоне СВО, ракет и снарядов у России становится больше. Финансирование позволило увеличить количество направляемых в войска основных боеприпасов на 30%, а боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения – на 109%. Уровень выполнения гособоронзаказа-2022 по основным изделиям на сегодня составил 91%. Российский ВМФ в 2022 году получил самый современный атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", шесть надводных кораблей, три боевых катера, 11 судов обеспечения, два береговых ракетных комплекса. Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". Завершается подготовка к выходу в море после модернизации фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту. Высокая боевая готовность Стратегических ядерных сил России обеспечивается беспрецедентным уровнем современности – до 91,3%. В РВСН заступил на боевое дежурство ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Два ракетный полка завершили перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" логично привели к его развертыванию. Авиационная компонента СЯС пополнилась стратегическим ракетоносцем Ту-160М. Российская ядерная триада гарантированно осуществляет стратегическое сдерживание. Надежное и эффективное вооружение – основа суверенитета и безопасности РФ. Напомню, в зоне российской СВО страны НАТО в несколько раз увеличили военную помощь марионеточному киевскому режиму, и потратили уже 97 млрд долларов. В интересах ВСУ ведут разведку более 500 космических аппаратов США и альянса. Коллективный Запад пытается измотать и ослабить Россию в этой борьбе. Поэтому приоритетные задачи Минобороны РФ на 2023 год: Высокая обороноспособность России безусловна. Расширение на восток, агрессия и прокси-войны НАТО у границ РФ – безрассудны. Возмездие – неотвратимо.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, владимир путин, сергей шойгу, минобороны рф, сша, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022