https://sputnik-georgia.ru/20221224/v-gruzii-budut-shtrafovat-sportivnye-avtomobili-bez-litsenzii-273282327.html

В Грузии будут штрафовать спортивные автомобили без лицензии

В Грузии будут штрафовать спортивные автомобили без лицензии

Владельцы спорткаров обязаны иметь специальную регистрацию и лицензию на участие в гонках 24.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Штрафы для владельцев автомобилей спортивного назначения в Грузии, которые водят свои машины без регистрации и лицензии, вступят в силу с 27 декабря этого года.С 15 ноября в Грузии действуют новые правила для владельцев автомобилей спортивного назначения. В частности, они обязаны иметь специальную регистрацию, лицензию на участие в гонках и справку о прохождении техосмотра. Согласно вступающим в силу поправкам в Кодекс административных нарушений, управление автомобилем спортивного назначения, у которого упразднен техпаспорт или регистрация, будет караться штрафом в размере 2 тысяч лари (порядка 750 долларов). Столько же обойдется управление спорткаром без соответствующей лицензии. Штраф в размере 2 тысяч лари заплатит владелец и за то, что передал свой автомобиль для управления третьему лицу, у которого нет лицензии на вождение такого автомобиля. Статус автомобиля спортивного назначения предоставляет Федерация автомобильного спорта Грузии при министерстве культуры и спорта. Всего в год возможна регистрация 150 спортивных автомобилей. Они должны соответствовать всем параметрам, указанным в правилах Федерации, касательно сидений, ремней безопасности, приборной панели, стекол, покрышек, мотора и так далее. Только на автомобиле с подобным статусом владелец имеет право участвовать в мероприятиях Федерации и лицензированных профессиональных гонках. При этом владелец должен быть членом Федерации и иметь соответствующую лицензию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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