https://sputnik-georgia.ru/20221227/evropa-otmenyaet-pobedu-sssr-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-273446847.html

Европа отменяет победу СССР во Второй мировой войне

Европа отменяет победу СССР во Второй мировой войне

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что "необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете Безопасности ООН 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T13:39+0400

2022-12-27T13:39+0400

2022-12-27T13:39+0400

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Евросоюз (а Евросовет — его системообразующий институт наряду с Еврокомиссией и Европарламентом) собирается, таким образом, начать пересмотр итогов Второй мировой войны, пишет автор РИА Новости.И тут не стоит искать в словах одного из высших европейских бонз второго смысла — речь действительно идет о том, чтобы вслед за попыткой "разорвать в клочья российскую экономику" с помощью санкций, вслед за ограблением нашей страны через заморозку ее активов отменить сам факт победы над нацизмом и вклад СССР в разгром гитлеровского рейха и его сателлитов. Если, правда, смотреть на то, кто входил в страны гитлеровской оси, то обнаружишь существенную часть государств — членов нынешнего ЕС. Но будем считать это простым географическим совпадением — пока, во всяком случае.И обратимся к историческим фактам. ООН, что бы и кто бы ни говорил, была создана по инициативе держав — победительниц рейха (СССР, США, Британии, а также Франции, принятой в этот круг благодаря усилиям генерала де Голля и ценой жизней, которые отдали в борьбе с нацизмом члены движения Сопротивления). Поэтому именно они и вошли на правах постоянных членов СБ, имеющих право вето, в высший орган этой международной организации.Цена каждого кресла в Совете Безопасности ООН измеряется кровью.Это десятки миллионов и сотни тысяч погибших — военных и гражданских. Замученных, расстрелянных, умерших от ран, голода и лишений. Эти кресла, как бы ни хотелось думать об этом месье Мишелю и как бы он и его заединщики на этом ни настаивали, — не есть лишь предмет меблировки и оформления интерьеров здания ООН на Ист-Ривер. И не микрофон, который к креслу прилагается.Стоит также обратить внимание, с какой мотивировкой, согласно которой членство России в СБ ООН "следует приостановить", господин председатель Евросовета знакомит заинтересованную общественность.Оказывается, "Россия нарушает международное право".Сделаем вновь исторический экскурс.Современная структура международного права и безопасности в Европе, которую юридические документы регулируют, практически вся была создана на основе подписанных документов во время трех международных конференций. Это Тегеран-43, это Ялта-45 и это Потсдам, тоже 45-го, но уже после окончания войны в Европе (война с Японией еще шла).Именно там была заложена архитектура всего сегодняшнего миропорядка, и в том числе стоит напомнить, что членство в самой ООН получили, помимо СССР, еще Украина и Белоруссия. Потому что это Москва настояла, объяснив, какой вклад белорусы и украинцы внесли в разгром нацизма. И ценой какой крови.Нарушения положений, разработанных во время совещаний в Ялте и Потсдаме, начались практически сразу же, едва просохли чернила на подписанных документах. Менее чем через год, в марте 1946-го, Запад объявил нам холодную войну.Да, были сказаны некие красивые слова о "железном занавесе", о наступлении "диктатуры", о том, что над "свободным миром сгустилась мгла угрозы с востока", но на самом деле вся эта риторика служила совершенно иной цели — измотать нашу страну до предела, начав гонку вооружений. Чтобы не дать развиваться экономике. Чтобы не дать даже малейшего шанса восстановить страну, европейская часть которой лежала в руинах.Не мы нарушили тогда международное право. А они. Не мы наплевали на все договоренности, а они, немедленно приступив к созданию НАТО. Это 1949 год, если кто забыл или не знает. Организация Варшавского договора появилась на целых шесть лет позже, в 1955-м. И в качестве ответного шага.Не мы были инициаторами тогдашней конфронтации на Европейском континенте, а они.Презрение к слову, данному тем, кто когда-то считались "братьями по оружию", — не наша манера вести внешнюю политику. Еще раз: мы лишь отвечаем на предложенную нам вражду и на угрозу существования нашей стране, которую эта вражда может нести.Нарушение международного права, которое так сегодня волнует европейских чинуш высшего эшелона власти, на самом деле — исключительно европейский стиль ведения дел на этой самой международной арене.А вранье во время дискуссии, введение собеседников в заблуждение, демагогия, сепаратные переговоры — метод осуществления намеченных планов. Не наш. А Запада.Искать консенсус с общим врагом за спиной одного из партнеров по антигитлеровской коалиции, одновременно прося у этого партнера ускорения и интенсификации действий на поле боя, — не стоит перечислять детали секретной англо-американо-германской операции "Санрайз" (она же "Кроссворд", как называли ее англичане). Причем она шла как раз во время подготовки Висло-Одерского наступления Красной армии, с началом которого так торопили Сталина Лондон и Вашингтон. Это уже давно общеизвестно.Вторая мировая война, разорившая Восточную и Центральную Европу, и факт того, что именно СССР освобождал континент от гитлеровской чумы, сегодня сидит как заноза. В политических пятках нынешних лидеров этих стран.Сделать все, чтобы подвиг и жертвы, которые мы понесли, очищая Европу от диктатуры рейха, стали бы в общественном обывательском сознании "инструментом насилия, репрессий и подавления гражданских свобод", — одна из главных геополитических задач объединенной семьи нынешних "просвещенных европейцев". И она, как мы все имеем возможность наблюдать, начала решаться задолго до нынешнего витка кризиса.Просто события казались локальными, в общую картину они складывались очень постепенно.Сегодня наступает новый этап.Его контуры в общем ясны.Не СССР, "агрессор и нарушитель международного права, гражданских свобод и враг прогресса", освободил Европу, способствуя в том числе созданию ЕС, а Европа сделала это сама.Разумеется, с помощью доблестных американских GI (привет вам, спасенный рядовой Райан), британских и частично французских войск.А СССР тащился в обозе, который ему поставили в рамках ленд-лиза, по пути грабя дома с целью вывезти фарфоровые сервизы и женские ночные рубашки, а также между "грабежами" и "мародерством" еще и "насилуя миллионы немок".Ну что делать, русские — они же "варвары". Эти "варвары" и "большевистские полчища" по какому-то недосмотру и наивности тогдашних светочей западной политической элиты получили кресло в СБ ООН, да еще с правом блокирующего голоса.Недосмотр срочно (в историческом, разумеется, смысле) следует исправить. И вместо России, этой "нарушительницы международного права", ввести в Совет Безопасности именно Германию. Как страну — образец пацифизма, политической корректности, строгого соблюдения всех норм международного права. Всегда. Во все времена.При определенных усилиях, подкрепленных финансово, вполне вероятно, что спустя какое-то время можно будет услышать, что и Гитлер начал войну ровно для того, чтобы спасти Европу (объединенную) от "большевистских полчищ" и коммунистической диктатуры и идеологии.Сейчас и сегодня это пока выглядит немыслимым.Но ведь именно так в момент, когда красноармейцы штурмовали Берлин, была названа операция, которую готовили в британском Генштабе.План "Немыслимое" предполагал начать войну против СССР. Сразу после того, как советские войска вошли бы в столицу тогдашнего рейха.Так что, когда из Европы и в Европе говорят, что членство России "следует приостановить в Совбезе", это отнюдь не треп, не рассуждение и не гипотеза. Это всего лишь позволенная утечка части плана, который уже, скорее всего, активирован, как принято говорить. Который одобрен. Всеми теми, кто так и не смирился ни с собственным поражением, ни с нашей Победой. И ждет часа, чтобы взять реванш. Поменяв местами победителей, заплативших за свой подвиг десятками миллионов жизней, и проигравших.Проигравших и капитулянтов, больше всего на свете желающих сегодня лишить нас нашей Победы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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