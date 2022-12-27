https://sputnik-georgia.ru/20221227/kruglyy-stol-itogi-2022-goda-dlya-gruzii-273411854.html

Круглый стол: Итоги 2022 года для Грузии

Круглый стол: Итоги 2022 года для Грузии

Круглый стол на тему "Итоги 2022 года для Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 27 декабря, в 12:00. 27.12.2022, Sputnik Грузия

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пресс-центр

грузия

тамар кикнадзе

анонсы

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Круглый стол на тему "Итоги 2022 года для Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 27 декабря, в 12:00. Чем запомнится 2022 год? Какие проблемы нужно будет в первую очередь решать в наступающем 2023 году? Какие политические события стали ключевыми для страны? Как будет развиваться геополитическая ситуация в мире? Эксперты в области политологии подведут итоги уходящего года в Грузии и ответят на вопросы журналистов. Участники круглого стола: – доктор политических наук, профессор Тамар КИКНАДЗЕ;– публицист, директор Дома-музея Смирновых Байя АМАШУКЕЛИ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в круглом столе, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: г. Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61, 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77. Аккредитация СМИ: E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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