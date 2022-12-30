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Оставит людей без работы. Искусственный интеллект вышел на новый уровень

Оставит людей без работы. Искусственный интеллект вышел на новый уровень

Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере искусственного интеллекта: нейросети научились генерировать поражающие воображение картинки по текстовому... 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T13:13+0400

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Но это лишь видимая часть по-настоящему тектонических сдвигов в этой области технологий. Подробнее в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.В конкурсе рисунков побеждает роботЖурнал Science включил "креативность ИИ" в список прорывов года. "Искусственный интеллект проникает в области, которые считались исключительно человеческими, включая художественное самовыражение и научные открытия", — пишут авторы статьи. По их словам, "вторжение машин" сначала шло медленно, но теперь приобрело лавинообразный характер.В 2021-м исследовательская лаборатория OpenAI представила программную систему DALL-E, запомнившуюся милыми рисунками по запросу вроде "кресло в форме авокадо".Весной 2022-го OpenAI выпустила DALL-E 2. В системе реализовали метод машинного обучения, известный как обратная диффузия. Качественное изображение поэтапно превращается в случайный шум. Используя датасет таких пар нормальных и испорченных картинок, нейросеть учится совершать обратное — формировать из хаоса четкие образы. Благодаря текстовым подсказкам результат становится более реалистичным и художественно убедительным.В свободном доступе несколько диффузионных моделей. Одна из них — Midjourney, генерирующая изображения по запросу на английском языке. Чем подробнее расписана задача, тем точнее результат, который можно усовершенствовать с помощью специальных настроек.Несмотря на существенный качественный прогресс, картины ИИ по-прежнему неидеальны. Однако уже сейчас нейросети способны выполнять значительную часть работы за художников и дизайнеров — тем остается лишь довести продукт до совершенства вручную. Так, Джейсон Аллен получил приз на конкурсе изящных искусств за произведение, созданное вместе с Midjourney.По его словам, ему потребовалось несколько недель и более сотни попыток задать нужное описание. Получившуюся композицию он обрабатывал в фоторедакторе.Муссолини на скейтбордеЕще более существенный прогресс в текстовом формате. Та же OpenAI представила ChatGPT — чат-бот, выполняющий запросы пользователя.Он умеет создавать базовый программный код, писать стихи и песни, рефераты практически на любую тему (чем уже к неудовольствию учителей пользуются школьники), давать персональные советы, в том числе медицинские, причем, по словам врачей, довольно точные (хотя бот предупреждает, что все равно необходимо обратиться к специалисту).Кроме того, программа способна учиться на ходу и за счет этого вести увлекательные разговоры.Иногда чат-бот дает убедительные, но неверные ответы. Например, в придуманном по просьбе пользователя некрологе о фашистском диктаторе Бенито Муссолини программа упоминает его любовь к скейтбордингу. А для задачи типа “Клюшка и шайба стоят вместе один доллар десять центов. Клюшка дороже шайбы на доллар. Сколько стоит шайба?" предлагает интуитивно очевидное, однако неправильное решение: “Десять центов”. И тем не менее, по словам экспертов, еще недавно разговорный бот такой сложности казался совершенно невероятным."Эта технология, вероятно, станет благом для программистов, исследователей, ученых, политиков, журналистов и многих других. Если, конечно, не лишит их всех работы", — пишет Bloomberg.Программирование и математикаДругие нейросети решают более фундаментальные задачи. Компания DeepMind, чей продукт AlphaFold произвел сенсацию в 2021-м, предсказав пространственную структуру белка, выпустила инструмент под названием AlphaTensor. Он выполняет сложнейшую математическую операцию — умножение матриц. Оперировать этими числовыми блоками приходится при разработке физических моделей (например, при моделировании погодных условий) или тех же нейронных сетей.А AlphaCode пишет программы. Впрочем, журнал Science оценивает способности этой нейросети как "средние".Однако они не сомневаются: люди станут использовать эти инструменты для расширения возможностей собственного творчества, как это произошло в прошлом, когда появились "ткацкие станки, фотоаппараты и другие некогда пугающие изобретения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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