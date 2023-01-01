https://sputnik-georgia.ru/20230101/my-dolzhny-byt-ediny-prezident-gruzii-pozdravila-naselenie-s-novym-godom-273592221.html

"Мы должны быть едины": президент Грузии поздравила население с Новым годом

"Мы должны быть едины": президент Грузии поздравила население с Новым годом

Зурабишвили отметила, что уходящий год стал годом больших новых надежд и отчасти разочарований 01.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила страну с Новым годом и пожелала населению мира, единства и сплоченности. "Хочу поздравить всех вас с наступающим 2023 годом и пожелать, чтобы этот новый год мы встретили вместе, в единстве и сплоченности", - сказала Зурабишвили. Президент Грузии отметила, что уходящий год стал годом больших, новых надежд и отчасти разочарований. Нам нужно только доказать, что сегодня нами движут наши грузинские ценности, которые в то же время являются европейскими ценностями – добавила она. "Если мы докажем это, мы преодолеем разочарование, и 2023 год действительно станет годом Европы", - сказала Зурабишвили. Глава государства также пожелала мира всем семьям в Грузии. "Наступает 2023 год, и я хочу вас всех поздравить, пожелать счастья, здоровья, успехов в этом году. Хочу пожелать этого всем семьям в Грузии. Я хочу, чтобы вы были успешными, чтобы в вашу семью вошел мир, царило счастье и здоровье", - сказала Зурабишвили. Президент Грузии также отдельно поздравила молодежь, представителей диаспоры и жителей неподконтрольных Грузии территорий. Особо Зурабишвили поздравила и Католикоса-Партиарха всея Грузии Илию II, назвав его надеждой всей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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