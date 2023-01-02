https://sputnik-georgia.ru/20230102/denezhnaya-pomosch-dlya-mam-v-dekrete-v-gruzii-vyrosla-v-dva-raza-273614122.html

Денежная помощь для мам в декрете в Грузии выросла в два раза

Денежная помощь для мам в декрете в Грузии выросла в два раза

Педагоги в Грузии во время декретного отпуска будут получать полную зарплату 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Денежная помощь новоиспеченным мамам, трудоустроенным в частном секторе в Грузии, с первого января 2023 года увеличится вдвое и составит 2 тысячи лари (более 740 долларов).Вопрос декретных отпусков, по словам премьера, был довольно проблематичным в стране.С 1 января вместо 1 тысячи лари (около 370 долларов) помощь во время декретного отпуска станет 2 тысячи лари.Кроме того, педагоги в Грузии во время декретного отпуска будут получать полную зарплату.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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