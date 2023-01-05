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Рождественский Сочельник 2023: приметы, что нельзя делать

Рождественский Сочельник 2023: приметы, что нельзя делать

Канун Рождества или Рождественский Сочельник православные отмечают 6 января 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T18:14+0400

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рождество

религия

справки

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С Рождественским Сочельником связано много примет и запретов, которым люди следуют издавна.Какие приметы связаны с Рождественским Сочельником, что нельзя делать в канун одного из главных праздников церковного календаря, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьДелать работу по дому в Рождественский Сочельник нельзя – это плохая примета, способная привлечь на дом неприятности, поэтому хозяйки проводят уборку до 6 января.Мужчины в рождественский Сочельник не охотились и не резали скотину, так как использовать накануне Рождества режущие и колющие предметы нельзя, чтобы не накликать беду.Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество>>По обычаю, в Рождественский Сочельник нельзя шить, вязать или заниматься другим рукоделием – это плохая примета и может навлечь на дом неприятности.Сочельник последний день Рождественского поста, поэтому нельзя устраивать шумные застолья и напиваться. В Сочельник пост более строгий, чем в другие дни Рождественского поста нельзя есть до появления первой звезды на небе.Нельзя в Рождественский Сочельник выяснять отношения, раздражаться, ссориться, а также совершать другие поступки, которые разрушают мир между людьми. Нельзя также в этот день жадничать. Нужно делать добрые дела заботиться о больных и слабых и раздавать милостыню.Венчаться в Рождественский Сочельник нельзя и проводить любые другие светские праздничные мероприятия.По обычаю, в Сочельник, ближе к ночи, зажигают свечи и камин – по приметам огонь привлекает в дом остальные силы природы и наполняет его положительной энергией.ПриметыУвидеть падающую звезду в Рождественский Сочельник – хорошая примета, обещающая, что желание, загаданное в эту ночь, обязательно сбудется.Встречать Рождество в одежде темных цветов – плохая примета.По приметам весна будет ранней, если поднимется в рождественскую ночь сильная метель.Будущий год будет по приметам урожайный, если из продуктов, пока вы готовите праздничные блюда, что-то постоянно падает.Скверная примета в Рождественский Сочельник спотыкаться – можно получить плохую новость.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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