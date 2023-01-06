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Премьер Грузии пожелал мира и благополучия армянскому народу
Премьер Грузии пожелал мира и благополучия армянскому народу
Взаимоуважение и любовь между грузинским и армянским народами привели к многовековой дружбе и добрососедству между Арменией и Грузией, заявил премьер 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T11:32+0400
2023-01-06T11:32+0400
2023-01-06T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал армянским соотечественникам и братскому армянскому народу здоровья, мира и благополучия в связи с праздником Рождества и Крещения. Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение. По его словам, взаимоуважение и любовь между грузинским и армянским народами привели к многовековой дружбе и добрососедству между Арменией и Грузией. Гарибашвили выразил радость в связи с тем, что эти отношения между странами становятся все глубже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, религия , религиозный праздник
Премьер Грузии пожелал мира и благополучия армянскому народу
11:32 06.01.2023 (обновлено: 11:34 06.01.2023)
Взаимоуважение и любовь между грузинским и армянским народами привели к многовековой дружбе и добрососедству между Арменией и Грузией, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал армянским соотечественникам и братскому армянскому народу здоровья, мира и благополучия в связи с праздником Рождества и Крещения.
Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.
"Хочу поздравить наших армянских соотечественников и наш братский армянский народ с сегодняшним днем. Всех, кто празднует праздник Рождества Христова и Крещения Господне с особой радостью и великим торжеством", – написал премьер на своей странице в соцсети.
По его словам, взаимоуважение и любовь между грузинским и армянским народами привели к многовековой дружбе и добрососедству между Арменией и Грузией.
Гарибашвили выразил радость в связи с тем, что эти отношения между странами становятся все глубже.