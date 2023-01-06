https://sputnik-georgia.ru/20230106/premer-gruzii-pozhelal-mira-i-blagopoluchiya-armyanskomu-narodu-273696957.html

Премьер Грузии пожелал мира и благополучия армянскому народу

Премьер Грузии пожелал мира и благополучия армянскому народу

Взаимоуважение и любовь между грузинским и армянским народами привели к многовековой дружбе и добрососедству между Арменией и Грузией, заявил премьер 06.01.2023, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

религия

религиозный праздник

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал армянским соотечественникам и братскому армянскому народу здоровья, мира и благополучия в связи с праздником Рождества и Крещения. Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение. По его словам, взаимоуважение и любовь между грузинским и армянским народами привели к многовековой дружбе и добрососедству между Арменией и Грузией. Гарибашвили выразил радость в связи с тем, что эти отношения между странами становятся все глубже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, религия , религиозный праздник