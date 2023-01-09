https://sputnik-georgia.ru/20230109/kvara-sygral-blestyasche-vo-vsekh-aspektakh--spalletti-273754474.html

Квара сыграл блестяще во всех аспектах – Спаллетти

Квара сыграл блестяще во всех аспектах – Спаллетти

"Наполи" со счетом 2:0 обыграла команду "Сампдория" и сохранила отрыв в семь очков от главного конкурента – "Ювентуса" 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T11:02+0400

2023-01-09T11:02+0400

2023-01-09T11:03+0400

спорт

хвича кварацхелия

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/11/266686609_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_3926bc6689e743a1b6f0cd898bba58f8.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти оценил воскресную игру грузинского полузащитника неаполитанцев Хвичи Кварацхелия в матче серии А как блестящую.Команда Кварацхелия одержала легкую победу над "Сампдорией" и сохранила отрыв в семь очков от своего главного конкурента за звание чемпиона – туринского "Ювентуса".Воскресный матч стал вторым официальным для Кварацхелия после травмы. В ноябрьском матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 21-летний футболист получил повреждения и пропустил несколько встреч. Кварацхелия вышел на поле с первых минут игры. Был активен и даже имел три реальных шанса забить в ворота "Сампдории" на 21, 31 и 45+2 минуте, но пробил неточно. На шестой минуте в ворота "Сампдории" был назначен пенальти. Реализовать его взялся Маттео Политано, а не Кварацхелия. В результате итальянец пробил мимо и не смог вывести клуб вперед. Во втором тайме Спаллетти заменил Кварацхелия.В составе "Наполи" отличились Виктор Осимхен и Элиф Элмас. В эту субботу подопечным Спаллетти предстоит важнейшая игра со своим основным конкурентом – "Ювентусом". Неаполитанцы сыграют против туринцев на домашнем стадионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, хвича кварацхелия, футбол