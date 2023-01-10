https://sputnik-georgia.ru/20230110/frolov-o-buduschem-energeticheskogo-rynka-predposylok-dlya-snizheniya-tsen-net-273791240.html

Фролов о будущем энергетического рынка: предпосылок для снижения цен нет

Фролов о будущем энергетического рынка: предпосылок для снижения цен нет

В Европе в 2023 году все больше будет сокращаться спрос на газ, ведь страны ЕС исходят из логики "нет потребителя - нет проблем", теряя свой промышленный... 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T15:32+0400

2023-01-10T15:32+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Как цены на газ изменятся в 2023 году? Когда страны Евросоюза смогут преодолеть энергокризис? Почему европейцы все больше будут заинтересованы в России, и почему навсегда разорвать связи не получится? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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