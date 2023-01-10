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Фролов о будущем энергетического рынка: предпосылок для снижения цен нет
Фролов о будущем энергетического рынка: предпосылок для снижения цен нет
В Европе в 2023 году все больше будет сокращаться спрос на газ, ведь страны ЕС исходят из логики "нет потребителя - нет проблем", теряя свой промышленный... 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T15:32+0400
2023-01-10T15:32+0400
2023-01-10T15:32+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Как цены на газ изменятся в 2023 году? Когда страны Евросоюза смогут преодолеть энергокризис? Почему европейцы все больше будут заинтересованы в России, и почему навсегда разорвать связи не получится? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, европа, видео
мультимедиа, видео, экономика, европа, видео
Фролов о будущем энергетического рынка: предпосылок для снижения цен нет
В Европе в 2023 году все больше будет сокращаться спрос на газ, ведь страны ЕС исходят из логики "нет потребителя - нет проблем", теряя свой промышленный потенциал
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Как цены на газ изменятся в 2023 году? Когда страны Евросоюза смогут преодолеть энергокризис? Почему европейцы все больше будут заинтересованы в России, и почему навсегда разорвать связи не получится?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.