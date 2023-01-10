https://sputnik-georgia.ru/20230110/tbilisi-voshel-v-spisok-samykh-populyarnykh-gorodov-dlya-puteshestviy-na-avtobuse--273793500.html

Тбилиси вошел в список самых популярных городов для путешествий на автобусе

Тбилиси вошел в список самых популярных городов для путешествий на автобусе

Специалисты проанализировали запросы на покупку билетов в первый месяц 2023 года 10.01.2023, Sputnik Грузия

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туризм

россия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Онлайн-сервис OneTwoTrip определил самые востребованные направления для путешествий на автобусе в январе, сообщает РИА Новости.В период с 1 по 31 января наибольшим спросом пользовались поисковые запросы на билеты в Москву (21% клиентов сервиса), на втором месте – Санкт-Петербург (9,3%), замыкает тройку лидеров Минск (3,2%).Среди наиболее востребованных направлений также Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Хельсинки, Тбилиси, Сочи и Волгоград.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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