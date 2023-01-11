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"Грузинская мечта" обвинила украинского дипломата в нарушении этикета
"Грузинская мечта" обвинила украинского дипломата в нарушении этикета
В Тбилиси назвали заявления украинского дипломата неуместными и недружественными 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T14:42+0400
2023-01-11T14:42+0400
2023-01-11T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Требования временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова никак не вписываются в правила этикета, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Согласно статье украинского дипломата в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы. Как отметил депутат, Грузия не является членом НАТО, она не защищена никаким зонтом безопасности, кроме собственной армии и власти. "Чтобы не повторять риски подобные августовской войне, страна проводит ту политику, которую проводит", – подчеркнул Давидулиани. Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы. Грузия заплатила миллионы за "Бук" и Javelin: Минобороны ответило украинскому дипломату>>Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin. Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Грузинская мечта" обвинила украинского дипломата в нарушении этикета
14:42 11.01.2023 (обновлено: 14:51 11.01.2023)
В Тбилиси назвали заявления украинского дипломата неуместными и недружественными
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Требования временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова никак не вписываются в правила этикета, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани.
Согласно статье украинского дипломата в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы.
"Требования Касьянова в такой тональности не вписываются в какие-либо правила этикета. Это требование, а не просьба. Вообще, дружественный жест – это когда просишь кого-то и после этой просьбы ждешь согласия или отказа… Я считаю, что это абсолютно неуместно, недружественно по отношению к стране", – заявил Давитулиани.
Как отметил депутат, Грузия не является членом НАТО, она не защищена никаким зонтом безопасности, кроме собственной армии и власти.
"Чтобы не повторять риски подобные августовской войне, страна проводит ту политику, которую проводит", – подчеркнул Давидулиани.
Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы.
Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin.
Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия.