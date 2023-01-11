https://sputnik-georgia.ru/20230111/na-zapade-gruzii-mozhet-poyavitsya-stadion-imeni-pele-273855313.html

На западе Грузии может появиться стадион имени Пеле

На западе Грузии может появиться стадион имени Пеле

В Гонио - курортном поселке черноморского региона Грузии, возможно, назовут стадион именем Короля футбола 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T09:42+0400

2023-01-11T09:42+0400

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гонио

пеле

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футбол

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Основатель футбольного клуба "Гонио" Давид Долидзе планирует в ближайшем будущем взять в аренду местный стадион и дать ему имя Короля футбола, легендарного бразильца Пеле. Пеле умер 29 декабря 2022 года после продолжительной болезни. Он ушел из жизни в кругу своей семьи и близких людей. Пока клуб "Гонио" играет в Лиге 4 Национального чемпионата. К предстоящему сезону клуб Долидзе намеревается перейти в Лигу 3 и завоевать Суперкубок Грузии. "Мы утвердили бюджет на следующий год. Если нам повезет, мы также будем бороться за выход в финал Кубка Грузии, и кто знает, может быть, мы поднимем над собой этот кубок. Состав команды позволяет нам это сделать, главное, чтобы нам повезло", - сказал Долидзе. Главным тренером "Гонио" в предстоящем сезоне назначен бывший тренер батумского "Динамо" и кобулетской "Шукура" Амиран Гогитидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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