https://sputnik-georgia.ru/20230111/starikov-o-novoy-kontseptsii-vneshney-politiki-rossiya-budet-zadavat-povestku-dlya-vsego-mira-273823982.html

Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира

Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира

Запад сам разрушил отношения с Россией и теперь должен заслужить право вернуть хорошие отношения с Россией. При этом разрыв отношений с Россией и конфронтация... 11.01.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Почему в ближайшие годы миру не стоит ждать снижения конфронтации? Как выстраивать отношения с Западом, когда доверия к их словам больше нет? К чему приведет поворот российской внешней политики к Востоку? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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