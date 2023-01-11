https://sputnik-georgia.ru/20230111/starikov-o-novoy-kontseptsii-vneshney-politiki-rossiya-budet-zadavat-povestku-dlya-vsego-mira-273823982.html
Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира
Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира
Запад сам разрушил отношения с Россией и теперь должен заслужить право вернуть хорошие отношения с Россией. При этом разрыв отношений с Россией и конфронтация... 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T10:12+0400
2023-01-11T10:12+0400
2023-01-11T10:12+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Почему в ближайшие годы миру не стоит ждать снижения конфронтации? Как выстраивать отношения с Западом, когда доверия к их словам больше нет? К чему приведет поворот российской внешней политики к Востоку? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, видео
мультимедиа, видео, россия, видео
Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира
Запад сам разрушил отношения с Россией и теперь должен заслужить право вернуть хорошие отношения с Россией. При этом разрыв отношений с Россией и конфронтация стоит для западных стран слишком дорого
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.
Почему в ближайшие годы миру не стоит ждать снижения конфронтации? Как выстраивать отношения с Западом, когда доверия к их словам больше нет? К чему приведет поворот российской внешней политики к Востоку?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.