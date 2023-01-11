https://sputnik-georgia.ru/20230111/veter-snes-novogodnyuyu-elku-na-zapade-gruzii-273825812.html
Ветер повалил новогоднюю елку на западе Грузии
Ветер повалил новогоднюю елку на западе Грузии
По прогнозам синоптиков, в Грузии до 15 января ожидается мороз, снег и сильный ветер 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T11:17+0400
2023-01-11T11:17+0400
2023-01-11T12:57+0400
новости
погода
грузия
тбилиси
имерети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0b/273829712_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8cce7c64a3d30f35e904c7d610f36ab1.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сильный ветер повалил новогоднюю елку в центре города Самтредиа (регион Имерети, Западная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2". Случай произошел накануне поздно ночью. На месте работали представители соответствующих служб. До сих пор в Имерети сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в Грузии до 15 января ожидается мороз, снег и в некоторых местах сильный ветер. Из-за непогоды в отдельных районах страны, в том числе и в Тбилиси, затруднено движение автотранспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0b/273829712_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_93d16e5f98443d2b422031e49308b0e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода, грузия, тбилиси, имерети
новости, погода, грузия, тбилиси, имерети
Ветер повалил новогоднюю елку на западе Грузии
11:17 11.01.2023 (обновлено: 12:57 11.01.2023)
По прогнозам синоптиков, в Грузии до 15 января ожидается мороз, снег и сильный ветер
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik.
Сильный ветер повалил новогоднюю елку в центре города Самтредиа (регион Имерети, Западная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Случай произошел накануне поздно ночью. На месте работали представители соответствующих служб.
До сих пор в Имерети сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в Грузии до 15 января ожидается мороз, снег и в некоторых местах сильный ветер.
Из-за непогоды в отдельных районах страны, в том числе и в Тбилиси, затруднено движение автотранспорта.