https://sputnik-georgia.ru/20230111/veter-snes-novogodnyuyu-elku-na-zapade-gruzii-273825812.html

Ветер повалил новогоднюю елку на западе Грузии

Ветер повалил новогоднюю елку на западе Грузии

По прогнозам синоптиков, в Грузии до 15 января ожидается мороз, снег и сильный ветер 11.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сильный ветер повалил новогоднюю елку в центре города Самтредиа (регион Имерети, Западная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2". Случай произошел накануне поздно ночью. На месте работали представители соответствующих служб. До сих пор в Имерети сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в Грузии до 15 января ожидается мороз, снег и в некоторых местах сильный ветер. Из-за непогоды в отдельных районах страны, в том числе и в Тбилиси, затруднено движение автотранспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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