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Акция по раздаче щенков пройдет в Тбилиси
Акция по раздаче щенков пройдет в Тбилиси
Тем, кто захочет забрать домой четвероного друга, предоставят необходимую информацию об уходе за животным 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T11:04+0400
2023-01-12T11:04+0400
2023-01-12T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Акция по раздаче щенков, где каждый сможет найти нового четвероного друга, пройдет в новогодней деревне на площади Орбелиани 12 января, говорится в сообщении организаторов. Мероприятие, которое проводит Агентство по мониторингу животных, пройдет в специально выделенном месте, где будут представлены щенки, оставленные в приюте. Начало мероприятия в 18:00.Кроме того, представители агентства раздадут гостям мероприятия листовки с информацией о регистрации и стерилизации животных. А тем, кто захочет забрать щенка, расскажут о необходимых ветеринарных процедурах и обязанностях. В Агентстве напоминают, что домашние животные – это большая ответственность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, тбилиси, новости
Акция по раздаче щенков пройдет в Тбилиси
Тем, кто захочет забрать домой четвероного друга, предоставят необходимую информацию об уходе за животным
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Акция по раздаче щенков, где каждый сможет найти нового четвероного друга, пройдет в новогодней деревне на площади Орбелиани 12 января, говорится в сообщении организаторов.
Мероприятие, которое проводит Агентство по мониторингу животных, пройдет в специально выделенном месте, где будут представлены щенки, оставленные в приюте. Начало мероприятия в 18:00.
Кроме того, представители агентства раздадут гостям мероприятия листовки с информацией о регистрации и стерилизации животных. А тем, кто захочет забрать щенка, расскажут о необходимых ветеринарных процедурах и обязанностях.
В Агентстве напоминают, что домашние животные – это большая ответственность.