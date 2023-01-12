https://sputnik-georgia.ru/20230112/aktsiya-po-razdache-schenkov-proydet-v-tbilisi-273858783.html

Акция по раздаче щенков пройдет в Тбилиси

Акция по раздаче щенков пройдет в Тбилиси

Тем, кто захочет забрать домой четвероного друга, предоставят необходимую информацию об уходе за животным 12.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Акция по раздаче щенков, где каждый сможет найти нового четвероного друга, пройдет в новогодней деревне на площади Орбелиани 12 января, говорится в сообщении организаторов. Мероприятие, которое проводит Агентство по мониторингу животных, пройдет в специально выделенном месте, где будут представлены щенки, оставленные в приюте. Начало мероприятия в 18:00.Кроме того, представители агентства раздадут гостям мероприятия листовки с информацией о регистрации и стерилизации животных. А тем, кто захочет забрать щенка, расскажут о необходимых ветеринарных процедурах и обязанностях. В Агентстве напоминают, что домашние животные – это большая ответственность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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