https://sputnik-georgia.ru/20230114/naskolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii-v-2022-godu-273915395.html

Насколько выросла внешняя торговля Грузии в 2022 году

Насколько выросла внешняя торговля Грузии в 2022 году

Экспорт из Грузии вырос в 2022 году на 31,8% по сравнению с 2021 годом и на 47,2%, чем до пандемии – в 2019 году 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T09:01+0400

2023-01-14T09:01+0400

2023-01-14T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". В прошлом году в страну импортировали продукцию на сумму в размере около 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше, чем в 2021 году. Экспорт составил почти 5,6 миллиарда долларов – на 31,8% больше, чем в 2021 году и на 47,2% больше, чем до пандемии – в 2019 году. Отрицательный торговый баланс Грузии в 2022 году составил 7,9 миллиарда долларов, что почти на 34,2% больше данных за 2021 год. Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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