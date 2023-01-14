https://sputnik-georgia.ru/20230114/zaklyuchennye-zhenskoy-kolonii-v-gruzii-proveli-kontsert-273923136.html

Заключенные женской колонии в Грузии провели концерт

Заключенные женской колонии в Грузии провели концерт

Заключенные сами поставили номера, создали костюмы и декорации 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T12:21+0400

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грузия

специальная пенитенциарная служба

новости

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Новогоднее мероприятие с участием грузинских и иностранных осужденных состоялось в женской колонии №5, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.Для того, чтобы помочь осужденным реабилитироваться и ресоциализироваться, Специальная пенитенциарная служба проводит различные мероприятия.Заключенных в тюрьмах Грузии стали лучше кормить – новое меню>>>Так, специально для новогоднего концерта был создан ансамбль. Около 50 осужденных женщин несколько недель готовились к мероприятию: сами ставили номера, шили костюмы и создавали сценические декорации. На концерте были представлены музыкальные и танцевальные номера, а также новогодние театрализованные постановки.На мероприятии присутствовали представители Патриархии Грузии и актер Паата Гулиашвили. Артист исполнил с осужденными музыкальный номер и пожелал им скорейшего возвращения к своим семьям.В будущем Специальная пенитенциарная служба продолжит поддерживать те мероприятия, которые помогут осужденным интегрироваться в общество.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, специальная пенитенциарная служба, новости