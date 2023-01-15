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Военный эксперт Дандыкин: опыт западного оружия на Украине сильно ударит по его продажам
Военный эксперт Дандыкин: опыт западного оружия на Украине сильно ударит по его продажам
СВО разрушает миф о непобедимом западном оружии 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T09:13+0400
2023-01-15T09:13+0400
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Об этом заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Ухудшение репутации разрекламированной техники США сильно ударит по американскому ВПК, поэтому они будут как можно дольше оттягивать поставку танков Abrams, считает он. Какие танки Киев получит в ближайшее время? Хватит ли обещанных объемов хоть на что-то? Почему западные танки не так сильны, как это хотят показать Запад и Украина?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, украина, сша, киев, sputnik, видео
мультимедиа, видео, россия, украина, сша, киев, sputnik, видео
Военный эксперт Дандыкин: опыт западного оружия на Украине сильно ударит по его продажам
09:13 15.01.2023 (обновлено: 10:54 15.01.2023)
СВО разрушает миф о непобедимом западном оружии
Об этом заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ухудшение репутации разрекламированной техники США сильно ударит по американскому ВПК, поэтому они будут как можно дольше оттягивать поставку танков Abrams, считает он.
Какие танки Киев получит в ближайшее время? Хватит ли обещанных объемов хоть на что-то? Почему западные танки не так сильны, как это хотят показать Запад и Украина?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.