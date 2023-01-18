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Лавров выразил уважение властям Грузии
Лавров выразил уважение властям Грузии
Грузия отказалась вводить санкции против России 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T13:45+0400
2023-01-18T14:20+0400
грузия
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новости
мид россии
россия
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Способность властей Грузии противостоять давлению Запада, который требует присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости. Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.По его словам, Запад требует от Грузии присоединиться к санкциям против России, но грузинские власти не делают этого."То, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что (они будут – ред.) руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение", – отметил Лавров. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники резко раскритиковали власти страны за отказ вводить санкции против России. Они обвинили власти в трусости и, более того, в действиях в интересах России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, сергей лавров, новости, мид россии, россия
грузия, сергей лавров, новости, мид россии, россия

Лавров выразил уважение властям Грузии

13:45 18.01.2023 (обновлено: 14:20 18.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerФлаг и герб Грузии
Флаг и герб Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузия отказалась вводить санкции против России
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Способность властей Грузии противостоять давлению Запада, который требует присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.

"Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

По его словам, Запад требует от Грузии присоединиться к санкциям против России, но грузинские власти не делают этого.
"То, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что (они будут – ред.) руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение", – отметил Лавров.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники резко раскритиковали власти страны за отказ вводить санкции против России. Они обвинили власти в трусости и, более того, в действиях в интересах России.
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