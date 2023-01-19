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"Мы должны следовать Божьему слову с почтением" – владыка Шио

"Мы должны следовать Божьему слову с почтением" – владыка Шио

Православный мир 19 января празднует Крещение Господне 19.01.2023, Sputnik Грузия

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религия

грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха Грузии Илии II владыка Шио поздравил верующих с праздником Крещения и призвал всех следовать Божьему слову с почтением и уважением.Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, это выходной день.Священнослужитель напомнил, что спасение души возможно только по воле Господа Бога, поэтому Иисус Христос призвал всех верующих покреститься.Грузия празднует Крещение Господне>>>В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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религия , грузия, общество