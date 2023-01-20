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Макрон: Европа переживает трудные времена, в том числе из-за решений США
Макрон: Европа переживает трудные времена, в том числе из-за решений США
Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы, считает президент Франции 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Закон о снижении инфляции США, который предполагает выделение масштабных субсидий американскому бизнесу, грозит Европе деиндустриализацией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом в Барселоне.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.Макрон и Санчес заявили, что Европа должна проявить "волюнтаристский" подход в данном вопросе.Ранее Макрон называл закон США "недружественным" и "агрессивным", заявляя, что Европе необходимо ускорить работу над ответными мерами по поддержке бизнеса, которые, по словам Макрона, в ЕС в 3-4 раза ниже, чем в США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, эммануэль макрон, джо байден, сша, европа, франция
в мире, политика, новости, эммануэль макрон, джо байден, сша, европа, франция
Макрон: Европа переживает трудные времена, в том числе из-за решений США
07:32 20.01.2023 (обновлено: 08:09 20.01.2023)
Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы, считает президент Франции
ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Закон о снижении инфляции США, который предполагает выделение масштабных субсидий американскому бизнесу, грозит Европе деиндустриализацией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом в Барселоне.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.
"Европа переживает трудный период из-за войны, а также по причине торговых решений, принятых нашими коллегами в США. Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы", - сказал французский лидер.
Макрон и Санчес заявили, что Европа должна проявить "волюнтаристский" подход в данном вопросе.
Ранее Макрон называл закон США "недружественным" и "агрессивным", заявляя, что Европе необходимо ускорить работу над ответными мерами по поддержке бизнеса, которые, по словам Макрона, в ЕС в 3-4 раза ниже, чем в США.