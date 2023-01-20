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Массовое убийство на востоке Грузии - первый комментарий премьера
Массовое убийство на востоке Грузии - первый комментарий премьера
Глава грузинского правительства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T12:49+0400
2023-01-20T12:49+0400
2023-01-20T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате стрельбы в Сагареджо (регион Кахети). Накануне ночью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД и медикам. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро получили различные ранения. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился. Глава грузинского правительства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения. Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, ираклий гарибашвили, сагареджо, тбилиси, кахети
Массовое убийство на востоке Грузии - первый комментарий премьера
12:49 20.01.2023 (обновлено: 12:56 20.01.2023)
Глава грузинского правительства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате стрельбы в Сагареджо (регион Кахети).
Накануне ночью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД и медикам. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро получили различные ранения. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился.
"Я выражаю глубокую скорбь в связи с произошедшей в Сагареджо трагедией, унесшей жизни сотрудника полиции и четырех граждан. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также коллегам героя-полицейского и всему министерству внутренних дел", - пишет Гарибашвили.
Глава грузинского правительства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения.
Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.
СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".