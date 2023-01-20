https://sputnik-georgia.ru/20230120/massovoe-ubiystvo-na-vostoke-gruzii---pervyy-kommentariy-premera-274096082.html

Массовое убийство на востоке Грузии - первый комментарий премьера

Массовое убийство на востоке Грузии - первый комментарий премьера

Глава грузинского правительства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T12:49+0400

2023-01-20T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате стрельбы в Сагареджо (регион Кахети). Накануне ночью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД и медикам. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро получили различные ранения. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился. Глава грузинского правительства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения. Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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