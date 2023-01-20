https://sputnik-georgia.ru/20230120/v-kobuleti-proizoshla-strelba-274098090.html

Стрельба в Кобулети – повреждено здание общественного центра

Стрельба в Кобулети – повреждено здание общественного центра

Известно, что стрельба началась после уличной разборки 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T13:58+0400

2023-01-20T13:58+0400

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кобулети

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Неизвестные начали стрельбу в курортном городе Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Мтавари архи".По словам очевидцев, стрельба началась после драки, в которой участвовали несколько человек.Во время стрельбы было повреждено здание общественного центра, о пострадавших не сообщается.Общественный центр – это место, где граждане могут получить государственные услуги: оформить необходимые документы как для юридических, так и для частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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