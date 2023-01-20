https://sputnik-georgia.ru/20230120/v-kobuleti-proizoshla-strelba-274098090.html
Стрельба в Кобулети – повреждено здание общественного центра
Стрельба в Кобулети – повреждено здание общественного центра
Известно, что стрельба началась после уличной разборки 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T13:58+0400
2023-01-20T13:58+0400
2023-01-20T14:11+0400
кобулети
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_66125e3db34bddd95f4f49e0a7a49466.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Неизвестные начали стрельбу в курортном городе Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Мтавари архи".По словам очевидцев, стрельба началась после драки, в которой участвовали несколько человек.Во время стрельбы было повреждено здание общественного центра, о пострадавших не сообщается.Общественный центр – это место, где граждане могут получить государственные услуги: оформить необходимые документы как для юридических, так и для частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b158afb87b79931f444b6291101a60fa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кобулети, происшествия, новости
кобулети, происшествия, новости
Стрельба в Кобулети – повреждено здание общественного центра
13:58 20.01.2023 (обновлено: 14:11 20.01.2023)
Известно, что стрельба началась после уличной разборки
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Неизвестные начали стрельбу в курортном городе Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Мтавари архи".
По словам очевидцев, стрельба началась после драки, в которой участвовали несколько человек.
Во время стрельбы было повреждено здание общественного центра, о пострадавших не сообщается.
Общественный центр – это место, где граждане могут получить государственные услуги: оформить необходимые документы как для юридических, так и для частных лиц.