https://sputnik-georgia.ru/20230121/kurs-lari-dollar-274117531.html

Курс лари на субботу – 2,6594 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6594 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0101 лари по отношению к доллару 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T09:36+0400

2023-01-21T09:36+0400

2023-01-21T09:36+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 января в размере 2,6594 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0101 лари по отношению к доллару.

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