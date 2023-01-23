Эксперты СНГ и Грузии рассказали о проблемах в своих странах из-за кризиса на Украине
15:44 23.01.2023 (обновлено: 16:08 23.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол на тему: "Кризис на Украине и его последствия на территории Грузии и стран СНГ"
© photo: Sputnik / Stringer
В дискуссии приняли участие около десяти ведущих экспертов Центральной Азии, Закавказья, Беларуси и Европы
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Эксперты, политологи и журналисты стран СНГ и Грузии обсудили социально-экономические проблемы, с которыми столкнулись их страны из-за кризиса на Украине.
Организатором встречи под названием "Кризис на Украине: последствия для Грузии, России и других стран бывшего СССР" выступила партия "Консервативное движение Грузии".
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол на тему: "Кризис на Украине и его последствия на территории Грузии и стран СНГ"
Круглый стол на тему: "Кризис на Украине и его последствия на территории Грузии и стран СНГ"
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе дискуссии, в которой часть экспертов приняла участие в очном формате, а часть – онлайн, обсуждались как положительные результаты торгово-экономических отношений Грузии и России, так и угрозы и вызовы, связанные с эскалацией конфликта на Украине.
"Кризис, который на данный момент уже однозначно касается Грузии и попытки внешних сил втянуть Грузию в вооруженный конфликт – это те проблемы, которые обсуждались в ходе круглого стола с нашей стороны. Также мы выслушали, с какими проблемами столкнулись и другие страны из-за кризиса на Украине", - заявил в интервью Sputnik Грузия председатель партии "Консервативное движение Грузии" Гиорги Кардава.
Представители Узбекистана рассказали, что? несмотря на то, что стране предрекали экономический крах, она только усилила торговые отношения с Китаем, Россией и Казахстаном, что привело страну к внушительному экономическому росту.
Журналист Данара Курманова обратила внимание на проблему фейков в медиапространстве Казахстана, связанных с конфликтом на Украине, подкрепляя свое выступления яркими примерами.
"Если мы будем говорить о Казахстане, то здесь очень много "вбросов" на военную тематику, связанную, например, с поставками вооружения. Это искажение информации, которая используется в представлении реальных событий с чрезмерно субъективной оценкой", - сказала Курманова.
В пример журналист привела новость, которая распространилась в казахстанских пабликах, о том, что страна перегоняет специализированную технику. Часть пользователей интернета утверждала, что она перегоняется российской стороне, другая – что отправляется ВСУ.
"На самом же деле стало известно, что в одном из небольших городов Казахстана были организованы учения студентов технического военного колледжа. Именно для них была передислоцирована техника", - пояснила участница дискуссии.
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол на тему: "Кризис на Украине и его последствия на территории Грузии и стран СНГ"
Круглый стол на тему: "Кризис на Украине и его последствия на территории Грузии и стран СНГ"
© photo: Sputnik / Stringer
Сразу несколько экспертов из разных стран, в частности из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, рассказали о пропаганде "культуры отмены России" и русофобии, которая на сегодняшний день имеет широкое распространение.
К дискуссии подключился российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог Сергей Марков, который рассказал о сторонах военного конфликта на Украине.
"Украинская армия контролируется Пентагоном, служба безопасности Украины контролируется ЦРУ, министерство экономики и финансов контролируется соответствующими структурами, созданными в недрах минфина США…" - сообщил Марков.
Тем самым, Марков хотел сказать, что украинская сторона "не является субъектом конфликта".
"С кем же этот конфликт? Ведущую роль играют спецслужбы. Это не просто конфликт с Америкой в целом, Америка – это сложное многогранное образование. В первую очередь, у нас конфликт со спецслужбами, которых около полутора десятков, в них участвуют около полутора миллионов сотрудников", - сказал политолог.
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол на тему: "Кризис на Украине и его последствия на территории Грузии и стран СНГ"
Круглый стол на тему: "Кризис на Украине и его последствия на территории Грузии и стран СНГ"
© photo: Sputnik / Stringer
По словам Маркова, это является продолжением "холодной" войны, которая велась еще во времена Советского Союза.
"Их задача – убрать Россию как суверенную страну", - подытожил Марков.
В общей сложности в дискуссии приняли участие около десяти ведущих экспертов Центральной Азии, Южного Кавказа, Беларуси и Европы.
Как заявили организаторы мероприятия, в сложившихся условиях делиться экспертными мнениями - это лучший способ бороться с теми вызовами и угрозами, перед которыми оказались практически все страны постсоветского пространства.