Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230123/rost-smertnosti-ot-koronavirusa-zafiksirovan-v-yaponii-274146881.html
Рост смертности от коронавируса зафиксирован в Японии
Рост смертности от коронавируса зафиксирован в Японии
Впервые с начала эпидемии месячный показатель смертности от коронавируса в Японии превысил отметку в восемь тысяч человек 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T10:25+0400
2023-01-23T10:25+0400
в мире
новости
общество
япония
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251904961_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_91007232d798852454c5b28021d7a6e4.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Новый резкий всплеск смертности от коронавируса зафиксирован в Японии – в январе скончались уже более восьми тысяч человек, что является абсолютным антирекордом по числу смертей за месяц с начала эпидемии.Согласно данным министерства здравоохранения Японии, в воскресенье было зафиксировано 326 смертей от коронавируса. Общее число скончавшихся на первые 22 дня января составило 8103. Впервые с начала эпидемии месячный показатель смертности от коронавируса превысил отметку в восемь тысяч человек.Из них 5 тысяч человек скончались за последние 12 дней.Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса &gt;&gt;Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались 65,4 тысячи человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то в декабре эта цифра взлетела до 7600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251904961_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_72b96086b9ed6d9c2e642901f85cbf7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, общество, япония, коронавирус covid-19
в мире, новости, общество, япония, коронавирус covid-19

Рост смертности от коронавируса зафиксирован в Японии

10:25 23.01.2023
© AP Photo / Hiro KomaeПандемия коронавируса - жители Токио, Япония, в масках
Пандемия коронавируса - жители Токио, Япония, в масках - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Hiro Komae
Подписаться на
НовостиTelegram
Впервые с начала эпидемии месячный показатель смертности от коронавируса в Японии превысил отметку в восемь тысяч человек
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Новый резкий всплеск смертности от коронавируса зафиксирован в Японии – в январе скончались уже более восьми тысяч человек, что является абсолютным антирекордом по числу смертей за месяц с начала эпидемии.
Согласно данным министерства здравоохранения Японии, в воскресенье было зафиксировано 326 смертей от коронавируса. Общее число скончавшихся на первые 22 дня января составило 8103. Впервые с начала эпидемии месячный показатель смертности от коронавируса превысил отметку в восемь тысяч человек.
Из них 5 тысяч человек скончались за последние 12 дней.
Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса >>
Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались 65,4 тысячи человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то в декабре эта цифра взлетела до 7600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0