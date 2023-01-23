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Рост смертности от коронавируса зафиксирован в Японии

Рост смертности от коронавируса зафиксирован в Японии

Впервые с начала эпидемии месячный показатель смертности от коронавируса в Японии превысил отметку в восемь тысяч человек 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Новый резкий всплеск смертности от коронавируса зафиксирован в Японии – в январе скончались уже более восьми тысяч человек, что является абсолютным антирекордом по числу смертей за месяц с начала эпидемии.Согласно данным министерства здравоохранения Японии, в воскресенье было зафиксировано 326 смертей от коронавируса. Общее число скончавшихся на первые 22 дня января составило 8103. Впервые с начала эпидемии месячный показатель смертности от коронавируса превысил отметку в восемь тысяч человек.Из них 5 тысяч человек скончались за последние 12 дней.Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса >>Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались 65,4 тысячи человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то в декабре эта цифра взлетела до 7600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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