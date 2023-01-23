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Стрельба в Сагареджо – последние данные о состоянии здоровья выживших
Стрельба в Сагареджо – последние данные о состоянии здоровья выживших
Трагедия, в результате которой погибли пять человек, произошла в ночь на 20 января, мотивы преступления до сих пор не известны 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T11:33+0400
2023-01-23T11:33+0400
2023-01-23T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Двоих пациентов, раненных во время стрельбы в Сагареджо, выпишут в течение двух-трех дней, сообщил директор клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили. От рук стрелка в Сагареджо на востоке Грузии пострадали пять человек, еще пятеро были убиты. Среди них один полицейский. Мотив преступления пока неизвестен. Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия>>>Состояние третьего пациента, проходящего лечение в клинике "Джео хоспиталс", оценивают как критически тяжелое, 24-летний юноша остается в реанимационном отделении. Он все еще подключен к аппарату искусственного дыхания, однако наблюдаются определенные улучшения. Губернатор Кахети Георгий Аладашвили вместе с депутатом Давидом Сонгулашвили и мэром Сагареджо Автандилом Гуликашвили навестили пострадавших. По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". По делу продолжаются следственные мероприятия, допрашиваются свидетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сагареджо
грузия, новости, происшествия, сагареджо
Стрельба в Сагареджо – последние данные о состоянии здоровья выживших
Трагедия, в результате которой погибли пять человек, произошла в ночь на 20 января, мотивы преступления до сих пор не известны
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Двоих пациентов, раненных во время стрельбы в Сагареджо, выпишут в течение двух-трех дней, сообщил директор клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили.
От рук стрелка в Сагареджо на востоке Грузии пострадали пять человек, еще пятеро были убиты. Среди них один полицейский. Мотив преступления пока неизвестен.
Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия>>>
Состояние третьего пациента, проходящего лечение в клинике "Джео хоспиталс", оценивают как критически тяжелое, 24-летний юноша остается в реанимационном отделении. Он все еще подключен к аппарату искусственного дыхания, однако наблюдаются определенные улучшения.
Губернатор Кахети Георгий Аладашвили вместе с депутатом Давидом Сонгулашвили и мэром Сагареджо Автандилом Гуликашвили навестили пострадавших.
"Всем желаю скорейшего выздоровления и мирного возвращения к своим семьям. Также соболезную членам семьи, родственникам и родным погибших в результате трагедии", - сказал Аладашвили.
По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".
По делу продолжаются следственные мероприятия, допрашиваются свидетели.