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Тандем с Кварацхелия попал в число лучших дуэтов Лиг Европы
Тандем с Кварацхелия попал в число лучших дуэтов Лиг Европы
В СМИ обсуждается возможность покупки дуэта футболистов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелия мадридским "Реалом" 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Футбольный портал WhoScored назвал пять лучших дуэтов Лиг Европы, среди которых оказался футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи Хвича Кварацхелия в связке с одноклубником, нападающим нигерийской сборной Виктором Осимхеном. Связка Кварацхелия-Осимхен расположилась на третьем месте и в сумме набрала 29 очков. У Осимхена 12 голов и три ассиста в чемпионате Италии, у Кварацхелия семь голов и семь ассистов. На первом месте дуэт Месси-Неймар (ПСЖ, 39 очков), на второй строчке - Холанд и де Брюйне ("Манчестер Сити", 37 очков). Пятерку замыкают Мусиала - Гнабри ("Бавария" Мюнхен, 26 очков). В итальянских СМИ активно освещается тема возможной покупки хорошо сыгранного дуэта футболистов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелия мадридским "Реалом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, тбилиси
Тандем с Кварацхелия попал в число лучших дуэтов Лиг Европы
12:53 23.01.2023 (обновлено: 13:16 23.01.2023)
В СМИ обсуждается возможность покупки дуэта футболистов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелия мадридским "Реалом"
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Футбольный портал WhoScored назвал пять лучших дуэтов Лиг Европы, среди которых оказался футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи Хвича Кварацхелия в связке с одноклубником, нападающим нигерийской сборной Виктором Осимхеном.
Связка Кварацхелия-Осимхен расположилась на третьем месте и в сумме набрала 29 очков. У Осимхена 12 голов и три ассиста в чемпионате Италии, у Кварацхелия семь голов и семь ассистов.
На первом месте дуэт Месси-Неймар (ПСЖ, 39 очков), на второй строчке - Холанд и де Брюйне ("Манчестер Сити", 37 очков). Пятерку замыкают Мусиала - Гнабри ("Бавария" Мюнхен, 26 очков).
В итальянских СМИ активно освещается тема возможной покупки хорошо сыгранного дуэта футболистов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелия мадридским "Реалом".