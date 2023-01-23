https://sputnik-georgia.ru/20230123/tandem-s-kvaratskheliya-popal-v-chislo-luchshikh-duetov-lig-evropy-274157906.html

Тандем с Кварацхелия попал в число лучших дуэтов Лиг Европы

Тандем с Кварацхелия попал в число лучших дуэтов Лиг Европы

В СМИ обсуждается возможность покупки дуэта футболистов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелия мадридским "Реалом" 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T12:53+0400

2023-01-23T12:53+0400

2023-01-23T13:16+0400

грузия

спорт

новости

хвича кварацхелия

италия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/05/271044271_0:37:1142:679_1920x0_80_0_0_6a18b70762efa09d9e2ea14f0ebe1211.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Футбольный портал WhoScored назвал пять лучших дуэтов Лиг Европы, среди которых оказался футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи Хвича Кварацхелия в связке с одноклубником, нападающим нигерийской сборной Виктором Осимхеном. Связка Кварацхелия-Осимхен расположилась на третьем месте и в сумме набрала 29 очков. У Осимхена 12 голов и три ассиста в чемпионате Италии, у Кварацхелия семь голов и семь ассистов. На первом месте дуэт Месси-Неймар (ПСЖ, 39 очков), на второй строчке - Холанд и де Брюйне ("Манчестер Сити", 37 очков). Пятерку замыкают Мусиала - Гнабри ("Бавария" Мюнхен, 26 очков). В итальянских СМИ активно освещается тема возможной покупки хорошо сыгранного дуэта футболистов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелия мадридским "Реалом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, тбилиси