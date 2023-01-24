https://sputnik-georgia.ru/20230124/gruzinskiy-basketbolist-provel-odin-iz-luchshikh-matchey-v-sostave-viskonsin-kherd-274195783.html

Грузинский баскетболист провел один из лучших матчей в составе "Висконсин Херд"

Грузинский баскетболист провел один из лучших матчей в составе "Висконсин Херд"

Грузинскому баскетболисту не хватило 1 очка до очередного лучшего результата в карьере 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T13:26+0400

2023-01-24T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили провел один из лучших матчей в карьере и набрал 31 очко в составе "Висконсин Херд" – резервной команде "Миулоки Бакс", которая выступает в NBA G League – Лиге развития. "Висконсин Херд" встречался с Motor City Cruiser. Несмотря на старания Мамукелашвили его команда проиграла в овертайме 130-134. Сандро Мамукелашвили был в стартовом составе и отыграл 41 минуту, что является его рекордом. Грузинскому баскетболисту не хватило 1 очка до очередного лучшего результата в карьере (рекорд – 32 очка в игре против "Гранд Рапидс Голд"). Сандро сделал 12 подборов (шесть в атаке, шесть в защите), оформил еще один дабл-дабл в G-лиге и стал MVP – самым ценным игроком матча.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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