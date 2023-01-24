https://sputnik-georgia.ru/20230124/kvaratskheliya-vyzdorovel-i-gotov-sygrat-protiv-romy-274182382.html

Кварацхелия выздоровел и готов сыграть против "Ромы"

Кварацхелия выздоровел и готов сыграть против "Ромы"

Кварацхелия провел за "Наполи" 20 матчей, в которых забил девять голов и стал автором 12 голевых передач 24.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия, который из-за гриппа пропустил матч 19-го тура серии А, выздоровел и готов помочь команде в игре против "Ромы" 29 января, пишет издание La Repubblica. По информации издания, Кварацхелия присоединится к команде на тренировке 24 января. После победы над "Салернитаной" 21 января тренер "Наполи" Лучано Спаллетти дал отдохнуть футболистам и последние два дня не проводил тренировок. Хвича Кварацхелия провел за "Наполи" 20 матчей в Лиге чемпионов и чемпионате Италии. Он забил девять голов и стал автором 12 голевых передач. Начало игры против "Ромы" в рамках 20 тура серии А в 23:45 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, спорт, италия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"