https://sputnik-georgia.ru/20230124/pozhar-v-shida-kartli--est-zhertva-274186151.html

Пожар в Шида Картли – есть жертва

Пожар в Шида Картли – есть жертва

Мужчина получил ожоги несовместимые с жизнью, начато следствие 24.01.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

шида картли

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Пожар возник в жилом доме в селе Дуиси Каспского района , в результате погиб мужчина, сообщила телекомпания "Имеди". Пожар вспыхнул на первом этаже жилого дома. В этом время там находился 59-летний мужчина, которого не удалось спасти. Он получил ожоги и травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия были мобилизованы полицейские и пожарные-спасатели. По факту начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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