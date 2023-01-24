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Пожар в Шида Картли – есть жертва
Пожар в Шида Картли – есть жертва
Мужчина получил ожоги несовместимые с жизнью, начато следствие 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T10:13+0400
2023-01-24T10:13+0400
2023-01-24T10:52+0400
происшествия
шида картли
новости
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Пожар возник в жилом доме в селе Дуиси Каспского района , в результате погиб мужчина, сообщила телекомпания "Имеди". Пожар вспыхнул на первом этаже жилого дома. В этом время там находился 59-летний мужчина, которого не удалось спасти. Он получил ожоги и травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия были мобилизованы полицейские и пожарные-спасатели. По факту начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
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происшествия, шида картли, новости, грузия
происшествия, шида картли, новости, грузия
Пожар в Шида Картли – есть жертва
10:13 24.01.2023 (обновлено: 10:52 24.01.2023)
Мужчина получил ожоги несовместимые с жизнью, начато следствие
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Пожар возник в жилом доме в селе Дуиси Каспского района , в результате погиб мужчина, сообщила телекомпания "Имеди".
Пожар вспыхнул на первом этаже жилого дома. В этом время там находился 59-летний мужчина, которого не удалось спасти. Он получил ожоги и травмы несовместимые с жизнью.
На месте происшествия были мобилизованы полицейские и пожарные-спасатели. По факту начато следствие.