https://sputnik-georgia.ru/20230124/raspad-ili-razvitie-chitateli-sputnik-gruziya-sprognozirovali-buduschee-natsdvizheniya-274206637.html

Распад или развитие? Читатели Sputnik Грузия спрогнозировали будущее "Нацдвижения"

Распад или развитие? Читатели Sputnik Грузия спрогнозировали будущее "Нацдвижения"

Почти треть проголосовавших считает, что команда не выдержит противостояния и развалится 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T15:47+0400

2023-01-24T15:47+0400

2023-01-24T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Большая часть читателей (43,4%) Sputnik Грузия считает, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" выберет нового председателя и продолжит развиваться. Между тем, на вопрос, что ждет главную оппозиционную партию страны, 32,1% ответили, что "Нацдвижение" развалится. Не в курсе происходящих в ЕНД процессов и равнодушно к ним относятся 13,2% участников опроса. А еще 11,3% читателей сайта считают, что судьба оппозиционной партии будет зависеть от поведения лидеров. "Нацдвижение" распадается, уверен вице-спикер парламента Грузии>>Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Оппозиция готовится к акции протеста – реакция "Грузинской мечты">>Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, тбилиси, грузинская мечта