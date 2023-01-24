https://sputnik-georgia.ru/20230124/raspad-ili-razvitie-chitateli-sputnik-gruziya-sprognozirovali-buduschee-natsdvizheniya-274206637.html
Распад или развитие? Читатели Sputnik Грузия спрогнозировали будущее "Нацдвижения"
Распад или развитие? Читатели Sputnik Грузия спрогнозировали будущее "Нацдвижения"
Почти треть проголосовавших считает, что команда не выдержит противостояния и развалится 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T15:47+0400
2023-01-24T15:47+0400
2023-01-24T15:47+0400
политика
новости
грузия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
ника мелия
тбилиси
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Большая часть читателей (43,4%) Sputnik Грузия считает, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" выберет нового председателя и продолжит развиваться. Между тем, на вопрос, что ждет главную оппозиционную партию страны, 32,1% ответили, что "Нацдвижение" развалится. Не в курсе происходящих в ЕНД процессов и равнодушно к ним относятся 13,2% участников опроса. А еще 11,3% читателей сайта считают, что судьба оппозиционной партии будет зависеть от поведения лидеров. "Нацдвижение" распадается, уверен вице-спикер парламента Грузии>>Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Оппозиция готовится к акции протеста – реакция "Грузинской мечты">>Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, тбилиси, грузинская мечта
политика, новости, грузия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, тбилиси, грузинская мечта
Распад или развитие? Читатели Sputnik Грузия спрогнозировали будущее "Нацдвижения"
Почти треть проголосовавших считает, что команда не выдержит противостояния и развалится
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik.
Большая часть читателей (43,4%) Sputnik Грузия
считает, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" выберет нового председателя и продолжит развиваться.
Между тем, на вопрос, что ждет главную оппозиционную партию страны, 32,1% ответили, что "Нацдвижение" развалится.
Не в курсе происходящих в ЕНД процессов и равнодушно к ним относятся 13,2% участников опроса.
А еще 11,3% читателей сайта считают, что судьба оппозиционной партии будет зависеть от поведения лидеров.
Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января.
В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов.
Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.