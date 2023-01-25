https://sputnik-georgia.ru/20230125/mer-tbilisi-rasskazal-skolko-bezdomnykh-semey-poluchili-kvartiry-v-2022-godu-274247565.html

Мэр Тбилиси рассказал, сколько бездомных семей получили квартиры в 2022 году

Мэр Тбилиси рассказал, сколько бездомных семей получили квартиры в 2022 году

В 2023 году мэрия Тбилиси планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T16:06+0400

2023-01-25T16:06+0400

2023-01-25T16:06+0400

грузия

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каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2022 году передала квартиры 56 бездомным семьям, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, согласно последним данным, мэрия Тбилиси должна выделить квартиры еще 378 бездомным семьям. В 2023 году мэрия Тбилиси планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям. По словам Каладзе, для получения статуса бездомного граждане должны обратиться к соответствующим службам – районной администрации или городской службе здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси. В процессе участвует и министерство здравоохранения Грузии. В 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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