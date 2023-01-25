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Мэр Тбилиси рассказал, сколько бездомных семей получили квартиры в 2022 году
Мэр Тбилиси рассказал, сколько бездомных семей получили квартиры в 2022 году
В 2023 году мэрия Тбилиси планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T16:06+0400
2023-01-25T16:06+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2022 году передала квартиры 56 бездомным семьям, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, согласно последним данным, мэрия Тбилиси должна выделить квартиры еще 378 бездомным семьям. В 2023 году мэрия Тбилиси планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям. По словам Каладзе, для получения статуса бездомного граждане должны обратиться к соответствующим службам – районной администрации или городской службе здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси. В процессе участвует и министерство здравоохранения Грузии. В 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси

Мэр Тбилиси рассказал, сколько бездомных семей получили квартиры в 2022 году

16:06 25.01.2023
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В 2023 году мэрия Тбилиси планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2022 году передала квартиры 56 бездомным семьям, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, согласно последним данным, мэрия Тбилиси должна выделить квартиры еще 378 бездомным семьям.
В 2023 году мэрия Тбилиси планирует передать квартиры около 80 бездомным семьям.
По словам Каладзе, для получения статуса бездомного граждане должны обратиться к соответствующим службам – районной администрации или городской службе здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси. В процессе участвует и министерство здравоохранения Грузии.
В 2022 году столичные власти начали программу обеспечения жильем бездомных. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в Тбилиси около 400 семей, которым официально присвоен такой статус.
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