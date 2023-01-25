Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230125/miroshnik-rasskazal-na-kakie-zhertvy-gotov-poyti-zelenskiy-chtoby-esche-bolshe-zarabotat-274226501.html
Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
В зоне СВО очевидно просматривается новый этап спецоперации, который не закончится ничем хорошим для ВСУ 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T09:37+0400
2023-01-25T09:37+0400
мультимедиа
видео
политика
германия
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/19/274226315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dd9e804f210bd423ce405cb0ce0e372.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и дипломат Родион Мирошник.Как конфликт Польши и Германии из-за танков Leopard может вылиться во внутренний кризис в ФРГ? Как Зеленский зарабатывает, уничтожая Украину? Почему Запад не боится ядерной катастрофы? На кого из европейцев сделали ставку в США?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
германия
польша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/19/274226315_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee981c9fe4effb1c5f0c8c51985c5ea4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, политика, германия, польша, украина, видео
мультимедиа, видео, политика, германия, польша, украина, видео

Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать

09:37 25.01.2023
© video: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
В зоне СВО очевидно просматривается новый этап спецоперации, который не закончится ничем хорошим для ВСУ
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и дипломат Родион Мирошник.
Как конфликт Польши и Германии из-за танков Leopard может вылиться во внутренний кризис в ФРГ? Как Зеленский зарабатывает, уничтожая Украину? Почему Запад не боится ядерной катастрофы? На кого из европейцев сделали ставку в США?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0