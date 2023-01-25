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Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
В зоне СВО очевидно просматривается новый этап спецоперации, который не закончится ничем хорошим для ВСУ 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T09:37+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и дипломат Родион Мирошник.Как конфликт Польши и Германии из-за танков Leopard может вылиться во внутренний кризис в ФРГ? Как Зеленский зарабатывает, уничтожая Украину? Почему Запад не боится ядерной катастрофы? На кого из европейцев сделали ставку в США?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, политика, германия, польша, украина, видео
мультимедиа, видео, политика, германия, польша, украина, видео
Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
В зоне СВО очевидно просматривается новый этап спецоперации, который не закончится ничем хорошим для ВСУ
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и дипломат Родион Мирошник.
Как конфликт Польши и Германии из-за танков Leopard может вылиться во внутренний кризис в ФРГ? Как Зеленский зарабатывает, уничтожая Украину? Почему Запад не боится ядерной катастрофы? На кого из европейцев сделали ставку в США?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.