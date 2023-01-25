https://sputnik-georgia.ru/20230125/miroshnik-rasskazal-na-kakie-zhertvy-gotov-poyti-zelenskiy-chtoby-esche-bolshe-zarabotat-274226501.html

Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать

Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать

В зоне СВО очевидно просматривается новый этап спецоперации, который не закончится ничем хорошим для ВСУ 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T09:37+0400

2023-01-25T09:37+0400

2023-01-25T09:37+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и дипломат Родион Мирошник.Как конфликт Польши и Германии из-за танков Leopard может вылиться во внутренний кризис в ФРГ? Как Зеленский зарабатывает, уничтожая Украину? Почему Запад не боится ядерной катастрофы? На кого из европейцев сделали ставку в США?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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