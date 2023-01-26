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Следующие - Резников и Ермак: Царев о политической зачистке на Украине

Следующие - Резников и Ермак: Царев о политической зачистке на Украине

Череда громких отставок на Украине: кто стоит за ротацией киевских кадров и каких последствий следует ждать от происходящего? 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T09:58+0400

2023-01-26T09:58+0400

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Кому было выгодно убрать замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко с политической арены? Как отставки украинских политиков связаны с противостоянием США и Великобритании на Украине? И кто следующий после Тимошенко? Об этом и многом другом поговорили с украинским политиком, народным депутатом Украины четвертого – седьмого созывов Олегом Царевым.

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