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Череда громких отставок на Украине: кто стоит за ротацией киевских кадров и каких последствий следует ждать от происходящего? 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T09:58+0400
2023-01-26T09:58+0400
2023-01-26T09:58+0400
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Кому было выгодно убрать замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко с политической арены? Как отставки украинских политиков связаны с противостоянием США и Великобритании на Украине? И кто следующий после Тимошенко? Об этом и многом другом поговорили с украинским политиком, народным депутатом Украины четвертого – седьмого созывов Олегом Царевым.
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мультимедиа, видео, украина, сша, великобритания, видео
мультимедиа, видео, украина, сша, великобритания, видео
Следующие - Резников и Ермак: Царев о политической зачистке на Украине
Череда громких отставок на Украине: кто стоит за ротацией киевских кадров и каких последствий следует ждать от происходящего?
Кому было выгодно убрать замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко с политической арены? Как отставки украинских политиков связаны с противостоянием США и Великобритании на Украине? И кто следующий после Тимошенко?
Об этом и многом другом поговорили с украинским политиком, народным депутатом Украины четвертого – седьмого созывов Олегом Царевым.